BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı, şeffaf soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı, şeffaf soruşturma çağrısı yaptı

14.05.2022 06:53
BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı, şeffaf soruşturma çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak, derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak, derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin başından vurarak öldürdüğü Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan BM Güvenlik Konseyi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetmişti.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Al Jazeera, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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