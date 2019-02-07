Son Dakika Haberleri: Bmgk, İsrail'in Tıph Kararını Görüştü

Bmgk, İsrail'in Tıph Kararını Görüştü

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararını görüştü.

Bmgk, İsrail'in Tıph Kararını Görüştü, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararını görüştü.

BM Güvenlik Konseyi, geçici üyeler Kuveyt ve Endonezya'nın talebi üzerine İsrail'in TIPH kararını kapalı oturumda ele aldı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD, BMGK'nin bu konuda herhangi bir adım atmasına karşı çıkıyor.

Kuveyt ve Endonezya ise, BMGK'den İsrail'in bu kararından endişe duyulduğunu belirten ve Filistinlilerin korunması çağrısı yapan ortak bir açıklama yapmasını istedi.

AA muhabirinin edindiği taslak metinde, İsrail'e Filistinlilerin korunması çağrısı yapılıyor. Taslakta ayrıca İsrail'in Filistin'deki yerleşim yerlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtiliyor ve iki devletli çözüm çağrısı yineleniyor.

Ancak, ABD'nin böyle bir adıma karşı çıkması bekleniyor.

BMGK açıklamalarının oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:32 Kaynak: AA

Batı Şeria, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail, Dünya
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