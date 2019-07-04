BMGK, Libya'da 44 kişinin öldüğü saldırıya yönelik ortak kınama kararı üzerinde uzlaşamadı
13 dakika önce
Libya'da bir göçmen kampının bombalanmasının ardından acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldırıya ilişkin ortak kınama kararını içeren metin üzerinde anlaşamadı. Diplomatik kaynaklar, ortak bildirinin açıklanmasına ABD'nin engel olduğunu söylüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:37
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