Son Dakika Haberleri: BMGK, Libya'da 44 kişinin öldüğü saldırıya yönelik ortak kınama kararı üzerinde uzlaşamadı
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BMGK, Libya'da 44 kişinin öldüğü saldırıya yönelik ortak kınama kararı üzerinde uzlaşamadı

13 dakika önce

Libya'da bir göçmen kampının bombalanmasının ardından acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldırıya ilişkin ortak kınama kararını içeren metin üzerinde anlaşamadı. Diplomatik kaynaklar, ortak bildirinin açıklanmasına ABD'nin engel olduğunu söylüyor.

BMGK, Libya'da 44 kişinin öldüğü saldırıya yönelik ortak kınama kararı üzerinde uzlaşamadı, System.String[]
Libya'da bir göçmen kampının bombalanmasının ardından acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldırıya ilişkin ortak kınama kararını içeren metin üzerinde anlaşamadı.

Diplomatik kaynaklar, saldırıyı kınayan ve ateşkes çağrısı yapan ortak bildirinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından engellendiğini söylüyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:37 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Dünya
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