BMGK 'Libya' gündemiyle acil toplanıyor
36 dakika önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 'Libya' gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:07 Kaynak: İHA
'nin (BMGK) 'Libya
' gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.
Libya'da Hafter'e ait uçakların başkent Trablus
'taki göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezine düzenlediği ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 'Libya' gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, saldırıda en az 44 göçmenin hayatını kaybettiğini, 130 göçmenin ise yaralandığını belirterek bunun bir savaş suçu olduğunu vurgulamıştı. - NEW YORK
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