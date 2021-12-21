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BMGK'nin daimi üyelerinden Yemen'in ekonomik istikrarı için atılacak adımlara destek - Son Dakika

BMGK'nin daimi üyelerinden Yemen'in ekonomik istikrarı için atılacak adımlara destek

21.12.2021 20:08
BMGK'nin daimi üyelerinden Yemen'in ekonomik istikrarı için atılacak adımlara destek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeler, Yemen hükümetinin ekonomik istikrar ve halka hizmet sağlayacak reformları hayata geçirmesine desteklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeler, Yemen hükümetinin ekonomik istikrar ve halka hizmet sağlayacak reformları hayata geçirmesine desteklerini duyurdu.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, BMGK'nin daimi üyeleri olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın temsilcileri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile bir araya geldi.

Görüşmede söz konusu ülkelerin temsilcileri, Başbakan Abdulmelik'in Yemen halkını temel hizmetlerle buluşturmanın yanı sıra hükümete bağlı kurumların çalışmalarını güçlendirme, ekonomik istikrarı sağlama ve reformları hayata geçirme çabalarına tam desteklerini açıkladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Yemen Başbakanı Abdulmelik ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Ekonomik istikrar için Yemen hükümetinin önemli adımlar attığını dile getiren Lenderking, donör ülkelerden gelecek destekle bu adımların desteklenmesi temennisinde bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Twitter, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMGK'nin daimi üyelerinden Yemen'in ekonomik istikrarı için atılacak adımlara destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: BMGK'nin daimi üyelerinden Yemen'in ekonomik istikrarı için atılacak adımlara destek - Son Dakika
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