BMGK, Somali'deki Afrika Birliği misyonunun görev süresini uzattı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) Somali'deki görev süresini uzattığı bildirildi.

İngiltere tarafından BM'de yapılan açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Somali'deki misyonun görev süresinin uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti." ifadesine yer verildi.

BM tarafından yetkilendirilen Somali'deki Afrika Birliği misyonu, ülkedeki barış ve istikrarın korunması amacıyla 2007'den beri görev yapıyor.

AMISOM'da Kenya, Etiyopya, Uganda, Burundi ve Cibuti'den yaklaşık 20 bin asker bulunuyor. Misyona Zambiya, Gana, Kenya, Nijerya ve Sierra Leone de destek veriyor.