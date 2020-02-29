BMGK Toplantısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya (1) - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BMGK Toplantısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya (1) - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika

BMGK Toplantısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya (1) - BİRLEŞMİŞ

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya bir konuşma yaptı. (3)

BMGK Toplantısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya (1) - BİRLEŞMİŞ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti
TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 08:03:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BMGK Toplantısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya (1) - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]