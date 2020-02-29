BMGK Toplantısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya (1) - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika

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BMGK Toplantısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya (1) - BİRLEŞMİŞ
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı. Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:21 Kaynak: AA
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