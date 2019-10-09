Son Dakika Haberleri: BMGK ülkelerinin büyükelçileri harekat hakkında bilgilendiriliyor
Son Dakika Güncel BMGK ülkelerinin büyükelçileri harekat hakkında bilgilendiriliyor

BMGK ülkelerinin büyükelçileri harekat hakkında bilgilendiriliyor

26 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeleri Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendiriyor.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeleri Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendiriyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." ifadesini kullandı.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." açıklamasını yapmıştı.

BMGK ülkelerinin büyükelçileri harekat hakkında bilgilendiriliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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