Son Dakika Haberleri: Bmgk Yarın Sudan İçin Toplanacak

Bmgk Yarın Sudan İçin Toplanacak

43 dakika önce

BİRLEŞMİŞ ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından konseyi toplantıya çağırdı.

Bmgk Yarın Sudan İçin Toplanacak, System.String[]
BİRLEŞMİŞ ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından konseyi toplantıya çağırdı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Sudan'da ordunun yönetime el koyması üzerine ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika'nın konseyi toplantıya çağırdığını bildirdi.

BMGK, yarın Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

BM'den Sudan'a itidal çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını söyledi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:56 Kaynak: AA
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