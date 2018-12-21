Son Dakika Haberleri: Bmgk, Yemen'de Liman Kenti Hudeyde'de Ateşkesi Destekleyen ve Bölgeye Uluslararası Ateşkes...

Bmgk, Yemen'de Liman Kenti Hudeyde'de Ateşkesi Destekleyen ve Bölgeye Uluslararası Ateşkes...

8 saat önce

BMGK, Yemen'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.

Bmgk, Yemen'de Liman Kenti Hudeyde'de Ateşkesi Destekleyen ve Bölgeye Uluslararası Ateşkes..., System.String[]
BMGK, Yemen'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:26 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen, Güncel
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