Bmgk, Yemen'de Liman Kenti Hudeyde'de Ateşkesi Destekleyen ve Bölgeye Uluslararası Ateşkes...
8 saat önce
BMGK, Yemen'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.
BMGK
, Yemen
'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:26 Kaynak: AA
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