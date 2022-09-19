BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor - Son Dakika
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BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor

19.09.2022 15:01
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BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor

Türkiye'de ilk defa BMI Business School İstanbul ile Paris Sorbonne Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı – International Executive MBA, 17 Eylül'de İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus'ta yapılan geniş katılımlı açılış kokteyliyle başladı.

Etkinlikte, eğitim programında yer alacak olan katılımcılar, akademisyenler, konuk konuşmacılar ile Paris Sorbonne Üniversitesi'nden International Executive MBA Program Direktörü Pierre-Yves Lagroue da yer aldı. İlk dönemi gerçekleşecek programın detayları yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Akademisyen ve ekonomist Erhan Aslanoğlu, programın sponsorlarından olan PwC Türkiye'nin Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ve bir diğer sponsor olan Esin Avukatlık Ortaklığı Partneri İsmail Esin ve Sorbonne Üniversitesi akademisyeni ve Program Direktörü Pierre-Yves Lagroue konuşma yaptı. Eğitim programının iş dünyası ve farklı sektörlerden yönetici ve çalışanlar için önemi vurgulanan davette Sorbonne Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği ve programın genel işleyişine dair konulara da değinildi.

BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor

18 ay sürecek gerçek bir okul eğitimi

Nisan- Ağustos dönemi boyunca başvuruları devam eden programa 200'ün üzerinde üst düzey yönetici başvuru yaptı. Program, başvuru kriterlerini karşılayan adaylarla yapılan mülakatlar sonucunda 30 kişiyle sınırlı kontenjanıyla yeni bir döneme başlayacak.

International Executive MBA Programı'nda, enerji, inşaat, hukuk, FMCG, yazılım, sağlık gibi çeşitli sektörlerden önde gelen şirketlerin Genel Müdür, CEO, CFO, CHRO, Direktör seviyelerindeki yöneticileri kapsamlı bir eğitim alacak. 18 ay sürecek olan ve sonunda bitirme tezlerini tamamlayarak mezun olacak olan katılımcılar Paris Sorbonne Üniversitesi Executive MBA diplomasına hak kazanacak. İlk döneminde oldukça yoğun bir ilgi gören programda yaş ortalaması 39 olan katılımcıların profesyonel deneyimlerinin ortalaması ise 15 yıl.

BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor

Yeni dönem başvuruları Ocak 2023'te

International Executive MBA programı ilk döneminde Türkiye'nin önemli şirketlerinin üst düzey yöneticilerini ağırlayacak. Program, Sorbonne Üniversitesi ve BMI Business School İstanbul arasındaki iş birliği çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da yeni dönemleri ile sürdürülecek. Programın bir sonraki dönemi için başvurular Ocak 2023'ten itibaren alınmaya başlayacak. International Executive MBA Programı 8-10 yıl iş deneyimi olan, yöneticilik ve ekip yönetmiş, 18 ay sürecek uzun bir eğitim maratonunda Executive MBA eğitimi alma motivasyonuna sahip ve gerekli özveriyi gösterecek katılımcılarını kabul edecek. Program ile ilgili detaylı bilgilere www.bmieducation.com adresinden erişilebilir.

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