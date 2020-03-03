BMİHYK'den Hindistan Yüksek Mahkemesine değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na müdahale davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel BMİHYK'den Hindistan Yüksek Mahkemesine değiştirilen 'Vatandaşlık Yasası'na müdahale davası - Son Dakika

BMİHYK'den Hindistan Yüksek Mahkemesine değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na müdahale davası

6 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (BMİHYK), Hindistan Yüksek Mahkemesine, değiştirilen Vatandaşlık Yasası ile ilgili olarak "Müdahale Başvurusu" davası açtığı bildirildi.

BMİHYK'den Hindistan Yüksek Mahkemesine değiştirilen

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (BMİHYK), Hindistan Yüksek Mahkemesine, değiştirilen Vatandaşlık Yasası ile ilgili olarak "Müdahale Başvurusu" davası açtığı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, BMİHYK, Hindistan Yüksek Mahkemesine, değiştirilen Vatandaşlık Yasası ile ilgili olarak Müdahale Başvurusu davası açtı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, değiştirilen Vatandaşlık Yasası'nın Hindistan'ın iç meselesi ve anayasal olarak geçerli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yüksek Mahkeme tarafından Hindistan'ın pozisyonunun doğruluğunun kanıtlanacağından emin olunduğu vurgulandı.

Yeni Delhi'de 45 sivil ölmüştü

Başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde geçen hafta yaşanan protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında bir emniyet amiri ile bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 45 sivil hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta, Megalaya eyaletinde de "Vatandaşlık Yasası"ndaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Delhi'deki ve Meghalaya'daki sivil kayıplarla birlikte ülkede aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 73'e yükselmişti.

Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler, Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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