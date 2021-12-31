Üye Girişi
BMMYK, "Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran" Endonezya'yı kutladı - Son Dakika

BMMYK, "Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran" Endonezya'yı kutladı

31.12.2021 10:40
BMMYK, "Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran" Endonezya'yı kutladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Endonezya'nın Arakanlı Müslüman mültecilerin (Rohingya) bulunduğu teknenin karaya çıkarılması kararını takdir etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Endonezya'nın Arakanlı Müslüman mültecilerin (Rohingya) bulunduğu teknenin karaya çıkarılması kararını takdir etti.

BMMYK'nın internet sitesindeki açıklamada, Endonezya'nın insani ruhunu bir kez daha kanıtladığı ve hayat kurtarmanın her zaman birinci öncelik olması gerektiğini gösterdiği için minnettar olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "teknede 50 kadın, 47 çocuk ve 8 erkekten oluşan 105 kişinin, Endonezya tarafından karaya çıkarılması" kararı takdir edildi.

BMMYK Endonezya Temsilcisi Ann Maymann, "Tehlike altındaki teknelerin derhal karaya çıkarılmasını kolaylaştırmak ve can kaybını önlemek insani bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Endonezyalı yetkililer, dün, Bireuen kasabası yakınlarındaki mülteci dolu teknenin "insanlık adına" karaya çıkmasına izin verilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

BMMYK, mültecileri taşıyan teknenin sızıntı yaptığını, motorunun hasar gördüğünü belirterek, teknenin alabora olma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekmiş ve Endonezya hükümetine mültecilerin gemiden güvenli şekilde tahliye edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Endonezyalı yetkililer, BMMYK'nin çağrısına rağmen 120 Arakanlı mültecinin bulunduğu teknenin uluslararası sulara geri itileceğini açıklamıştı.

Söz konusu teknenin, 26 Aralık'ta Açe kenti kıyılarında görüldüğü ve içinde 60 kadın, 51 çocuk ve 9 erkek bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Endonezya, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMMYK, 'Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran' Endonezya'yı kutladı - Son Dakika


"Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti! "Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti!         
10:40
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
10:33
Bülent Arınç'tan İBB teftişine tepki! İmamoğlu güçlenir! Soylu yanlış yapıyor! Bülent Arınç'tan İBB teftişine tepki! İmamoğlu güçlenir! Soylu yanlış yapıyor!         
10:30
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:33 Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı
10:32 Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı
10:32 Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı
10:29 Bülent Arınç'tan İBB teftişine tepki! İmamoğlu güçlenir! Soylu yanlış yapıyor!
10:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu
10:13 Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!
10:00 Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!
09:54 TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı
09:49 Sedat Peker davasında yeni gelişme! Tutuklular suçlamaları kabul etmiyor
09:43 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "özel teftiş" açıklaması: Bakanlığa bağlı müfettişler mesaiye başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 10:46:27. #1.13#
SON DAKİKA: BMMYK, "Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran" Endonezya'yı kutladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement