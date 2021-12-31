BMMYK, "Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran" Endonezya'yı kutladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Endonezya'nın Arakanlı Müslüman mültecilerin (Rohingya) bulunduğu teknenin karaya çıkarılması kararını takdir etti.

BMMYK'nın internet sitesindeki açıklamada, Endonezya'nın insani ruhunu bir kez daha kanıtladığı ve hayat kurtarmanın her zaman birinci öncelik olması gerektiğini gösterdiği için minnettar olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "teknede 50 kadın, 47 çocuk ve 8 erkekten oluşan 105 kişinin, Endonezya tarafından karaya çıkarılması" kararı takdir edildi.

BMMYK Endonezya Temsilcisi Ann Maymann, "Tehlike altındaki teknelerin derhal karaya çıkarılmasını kolaylaştırmak ve can kaybını önlemek insani bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Endonezyalı yetkililer, dün, Bireuen kasabası yakınlarındaki mülteci dolu teknenin "insanlık adına" karaya çıkmasına izin verilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

BMMYK, mültecileri taşıyan teknenin sızıntı yaptığını, motorunun hasar gördüğünü belirterek, teknenin alabora olma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekmiş ve Endonezya hükümetine mültecilerin gemiden güvenli şekilde tahliye edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Endonezyalı yetkililer, BMMYK'nin çağrısına rağmen 120 Arakanlı mültecinin bulunduğu teknenin uluslararası sulara geri itileceğini açıklamıştı.

Söz konusu teknenin, 26 Aralık'ta Açe kenti kıyılarında görüldüğü ve içinde 60 kadın, 51 çocuk ve 9 erkek bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.