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BMMYK'den Arakanlı mülteciler için Bangladeş'e desteğin sürdürülmesi çağrısı - Son Dakika

BMMYK'den Arakanlı mülteciler için Bangladeş'e desteğin sürdürülmesi çağrısı

18.02.2022 20:29
BMMYK'den Arakanlı mülteciler için Bangladeş'e desteğin sürdürülmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Arakanlı mültecilere ev sahipliği yapan Bangladeş'e uluslararası desteğin sürdürülmesini istedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Arakanlı mültecilere ev sahipliği yapan Bangladeş'e uluslararası desteğin sürdürülmesini istedi.

BMMYK'nin sitesinde yer alan haberde, BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly. T. Clements ve BMMYK Asya ve Pasifik Direktörü Indrika Ratwatte, 13-18 Şubat'ta Bangladeş'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Clements ve Ratwatte, yaklaşık 1 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Bangladeş hükümetine uluslararası yardımların sürdürülmesini istedi.

Clements, 2017 yılından bu yana Bangladeş'te yaşam mücadelesi veren Arakanlı mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde Myanmar'a geri dönüşünün sağlanmasına ilişkin çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Clements, mültecilerin eğitim ve çalışma imkanlarına erişiminin arttırılmasını istedi.

Ratwatte ise Kovid-19 salgını boyunca çok sayıda mültecinin gönüllü olarak kamplarda çalıştığını ve söz konusu kişilerin daha yenilikçi alanlarda da iş hayatına dahil edilebileceğini vurguladı.

Yaklaşık 21 bin Arakanlı mültecinin yaşadığı Bhasan Char Adasına da ziyarette bulunan BMMYK yetkilileri, BM yardımları ile ada koşullarında iyileşme görüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, Bhasan Char Adasının Arakanlı mülteciler için geçici bir barınma yeri olma potansiyeline sahip olduğunun, ancak ana karadan adaya yapılacak yerleştirmelerin gönüllülük esasına dayanması gerektiğinin altı çizildi.

Yaklaşık 5 yıldır Bangladeş'te yaşam mücadelesi veren mültecilerin yakın zamanda ülkelerine dönüşünün mümkün olmadığını vurgulayan yetkililer, bu nedenle insani yardımların daha kapsamlı hale getirilmesinin önemine değindi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMMYK'den Arakanlı mülteciler için Bangladeş'e desteğin sürdürülmesi çağrısı - Son Dakika


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