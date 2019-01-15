Son Dakika Haberleri: Bmmyk'den Suriyeli Kadının Kendini Yaktığı Haberlerine Yalanlama

Bmmyk'den Suriyeli Kadının Kendini Yaktığı Haberlerine Yalanlama

42 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'nin Ürdün sınırındaki Rekban Mülteci Kampı'nda Suriyeli bir kadının kendini yakarak intihar girişiminde bulunduğu haberlerini yalanladı.

Bmmyk'den Suriyeli Kadının Kendini Yaktığı Haberlerine Yalanlama, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'nin Ürdün sınırındaki Rekban Mülteci Kampı'nda Suriyeli bir kadının kendini yakarak intihar girişiminde bulunduğu haberlerini yalanladı.

BMMYK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun Ürdün Sözcüsü Muhammed el-Havari, Suriyeli kadının, yaşadığı yerdeki ocak sebebiyle çıkan yangın sonucu eli, yüzü, boynu, karnı ve ayaklarında ikinci derece yanıkların oluştuğunu belirtti.

BMMYK'nin geçen cumartesi günü Rekban bölgesindeki sağlık merkezinde kadını karşıladığı ve yanıkları nedeniyle başkent Amman'daki bir hastaneye sevk ettiği aktarılan açıklamada, kadınla bir araya gelindiği ve yanıkların ocak sebebiyle çıkan yangından kaynaklandığının anlaşıldığı, medyada yer aldığı gibi intihar girişimi olmadığı kaydedildi.

Rekban Mülteci Kampı basın sorumlusu Ömer el-Hımsi, daha önce yaptığı açıklamada, Rekban Mülteci Kampı'nda 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Suriyeli kadının çocuklarının açlığına dayanamayarak kendini yaktığını söylemişti.

Suriye'nin Ürdün sınırında bulunan Rekban Mülteci Kampı'nda Ürdün'e girmek için bekleyen 60 binden fazla Suriyeli bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Ürdün, Birleşmiş Milletler, Güncel
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