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BMMYK heyeti Şanlıurfa'da

28 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

BMMYK heyeti Şanlıurfa'da, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin tarafından makamda kabul edilen heyet, kentte yaşayan mültecilere yönelik yürütülen ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Türkiye'nin dünyada en çok mültecinin barındığı ülkeler arasında ilk sıralarda geldiğini, Şanlıurfa'nın da İstanbul'dan sonra en çok mültecinin yaşadığı bir il olduğunu hatırlatarak, uluslararası kamuoyunun dikkatini buraya vermesinin önemine işaret etti.
BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli de Türkiye'deki kurumlarla ortak yürütülen projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, Vali Erin'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen Mülteci Danışma Merkezi Projesi'nin güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması, kadın istihdamı ve dezavantajlı gruplara yönelik üretilen projelere desteğin sürdürülmesi ile yeni projelerin BM fonlarıyla desteklenmesi konularının görüşüldüğü belirtildi.
Birleşmiş Milletler, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:31 Kaynak: AA
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