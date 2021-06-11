Mersin Valisi Su, BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Leclerc'in ziyaretinde BMMYK Bölüm Başkanı Akif Atlı ve saha sorumlusu Beste Dalmış da yer aldı.

Su ile heyet arasında yapılan görüşmede göç ve uluslararası koruma alanında yürütülen faaliyetler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Su, uluslararası kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya önem verdiklerini kaydetti.

Leclerc de valilik tarafından yürütülen çalışmalardan dolayı Su'ya teşekkür etti.