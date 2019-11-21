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BMW 10 milyar euroluk pil siparişi verdi
6 saat önce
Şirketten yapılan açıklamada Çinli Comtemporary Amperex Technology (CATL) şirketinde 2018 yılında verilen 4 milyar euroluk siparişin 7,3 milyar euroya çıkarıldığı ayrıca Samsung SDI ile de 2,9 milyar euroluk tedarik anlaşması imzalandığı belirtildi
Alman otomotive devi Çin'den 10 milyar euroluk pil siparişi verdiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada Çinli Comtemporary Amperex Technology (CATL) şirketinde 2018 yılında verilen 4 milyar euroluk siparişin 7,3 milyar euroya çıkarıldığı ayrıca Samsung SDI ile de 2,9 milyar euroluk tedarik anlaşması imzalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34
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