Son Dakika Haberleri: BMW 10 milyar euroluk pil siparişi verdi
Son Dakika Dünya BMW 10 milyar euroluk pil siparişi verdi - Son Dakika Dünya

BMW 10 milyar euroluk pil siparişi verdi

6 saat önce

Şirketten yapılan açıklamada Çinli Comtemporary Amperex Technology (CATL) şirketinde 2018 yılında verilen 4 milyar euroluk siparişin 7,3 milyar euroya çıkarıldığı ayrıca Samsung SDI ile de 2,9 milyar euroluk tedarik anlaşması imzalandığı belirtildi

BMW 10 milyar euroluk pil siparişi verdi, System.String[]

Alman otomotive devi Çin'den 10 milyar euroluk pil siparişi verdiğini duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada Çinli Comtemporary Amperex Technology (CATL) şirketinde 2018 yılında verilen 4 milyar euroluk siparişin 7,3 milyar euroya çıkarıldığı ayrıca Samsung SDI ile de 2,9 milyar euroluk tedarik anlaşması imzalandığı belirtildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Samsung, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34 
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