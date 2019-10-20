BMW 2 Serisi Gran Coupe 2020 Nisan'da Türkiye'de

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi BMW 2 Serisi Gran Coupe yüzünü gösterdi. BMW'nin 7 yıl önce başlattığı Gran Coupe akımının son temsilcisi olan BMW 2 Serisi Gran Coupe, BMW'nin sahip olduğu dinamizmi estetik ve duygulara hitap eden bir tasarım ile birleştiriyor. 4 kapılı coupe formu ile oldukça sportif bir tasarıma sahip olan BMW 2 Serisi Gran Coupe, alçak tavan çizgisine rağmen iç mekanda sunduğu geniş ve fonksiyonel yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olacak. 2020 yılı Nisan ayından itibaren Türkiye'de yollarla buluşacak olan BMW 2 Serisi Gran Coupe'de 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri görev yapacak.



Çerçevesiz kapılar.

Kasım ayında düzenlenecek Los Angeles Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı yapılacak olan 2 Serisi Gran Coupe'nin öne çıkan özellikler arasında; dinamik olarak gerilmiş siluet, çerçevesiz kapı camları ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. Markanın bir simgesi haline gelen far tasarımı ve geniş böbrekleri ile bir BMW olduğunu hissettiren BMW 2 Serisi Gran Coupe, standart olarak sunulan LED farları ile dikkat çekici bir ön yüze sahip. 4,526 milimetre uzunluğundaki 2 Serisi Gran Coupe'nin genişliği 1,800 milimetre yüksekliği ise 1,420 milimetre.



Sportif tasarımına rağmen 2.670 milimetrelik dingil mesafesi sayesinde iç mekanda da oldukça geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ayrıca 430 litrelik bagaj hacmi de geniş yük eşiği sayesinde eşya yükleme sırasında kolaylık sağlıyor. Arka koltukların yatırılmasıyla bu alan daha da genişletilebiliyor.



Benzinli ve dizel EfficientDynamics motor seçenekleri.



BMW'nin önden çekişli platformu üzerinde geliştirilen BMW 2 Serisi Gran Coupe, sahip olduğu teknolojik yeniliklerin çoğunu Yeni BMW 1 Serisi'nden alıyor. BMW 2 Serisi Gran Coupe'de biri benzinli diğeri dizel olmak üzere 3 silindirli iki farklı motor seçeneği görev alacak. BMW EfficientDynamics ailesinin en son üyesi olan bu verimli motorların ilkini; 116 bg güç ve 270 Nm tork üreten BMW 216d Gran Coupe oluşturuyor. BMW 218i Gran Coupe'deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği ise 5.2 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm sunarak 0'dan 100'e 8.7 saniyede ulaşıyor. Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman standart olarak sunuluyor. 2 Serisi GranCoupe'nin zirvesini ise M235i xDrive temsil ediyor. BMW M235i xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi, mekanik Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel sistemi, M Sport direksiyon kutusu ve M Sport frenleri ile serinin en güçlü versiyonunu oluşturuyor. 8 ileri Steptronic şanzımanın görev yaptığı bu versiyonda en hızlı kalkışın yapılmasına yardımcı olan Launch Control modu da bulunuyor.



Yüksek güvenlik, üst düzey işçilik.

BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin yüksek çözünürlüğe sahip dijital göstergeleri ve sportif direksiyonu ile iç mekanda sunduğu premium hissini en üst seviyeye çıkarıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi detayların buluştuğu geniş iç mekanda; arkadan aydınlatmalı trim şeritleri de altı farklı renk seçeneği ile yarı saydam efektler oluşturarak iç mekandaki atmosferi değiştirmeye yardımcı oluyor. Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen BMW 2 Serisi Gran Coupe zengin güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. 70 ila 210 km/ s arasında çalışan Şerit Terk Uyarısı'nın yanı sıra; Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip.