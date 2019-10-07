Son Dakika Haberleri: BMW 3 Serisi liderlik hedefiyle geldi
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BMW 3 Serisi liderlik hedefiyle geldi

38 dakika önce

Teknolojik özellikleri ve yeni tasarımıyla iddiasını artıran Yeni BMW 3 Serisi, Türkiye'de satışa sunuldu.

BMW 3 Serisi liderlik hedefiyle geldi, System.String[]

Teknolojik özellikleri ve yeni tasarımıyla iddiasını artıran Yeni BMW 3 Serisi, Türkiye'de satışa sunuldu. Hakan Tiftik, "BMW'nin gelmiş olduğu son noktayı temsil eden en önemli modelimizle sınıfında liderlik hedefliyoruz" dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:11 
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