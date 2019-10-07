BMW 3 Serisi liderlik hedefiyle geldi

Teknolojik özellikleri ve yeni tasarımıyla iddiasını artıran Yeni BMW 3 Serisi, Türkiye'de satışa sunuldu. Hakan Tiftik, "BMW'nin gelmiş olduğu son noktayı temsil eden en önemli modelimizle sınıfında liderlik hedefliyoruz" dedi.