BMW 5.20'yi 15 dakikada sattık! - Son Dakika
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BMW 5.20'yi 15 dakikada sattık!

17.06.2022 23:42
BMW 5.20'yi 15 dakikada sattık!

SDN kurucusu Hakkı Alkan, yeni geçtiği BMW iX elektrikli aracından sonra eski BMW 5.20 aracını Otomerkezi ile 15 dakikada nasıl sattı?

SDN kurucusu Hakkı Alkan, yeni geçtiği BMW iX elektrikli aracından sonra eski BMW 5.20 satmaya karar verdi. Bu konuda yardımına koşan Otomerkezi, genel olarak neler sunuyor? Tecrübelerimizin yer aldığı videomuz sizlerle. Otomerkezi ile 15 dakikada araç satışı yapmak mümkün mü?

Otomerkezi ile 15 dakikada araç satışı yapın!

Otomerkezi internet sitesine ulaşmak için buraya tıklayın

Otomerkezi bayisi olmak için buraya tıklayın

Hemen sat merkezi internet sitesine ulaşmak için buraya tıklayın

1983'te ikinci el otomobil alım-satımı ile başladığı faaliyetlerine, Kia, Isuzu, Subaru, Citroen, Karsan-Hyundai Truck bayilikleri ile devam ettikten sonra Otomerkezi markasıyla ikinci el otomobil piyasasında profesyonelleşmenin öncülerinden oldu.

Hemen Sat Merkezi ise, kısa bir sürede büyük ivme kazanan ve sektörün ilk ve tek yüzde yüz yerli ve milli sermayeli kurumsal ikinci el şirketi Otomerkezi.net'in teknoloji markası. Otomotiv sektöründe edindiği 40 yıllık deneyim ve bilgi birikimini, yenilikçi ve inovatif bir çözümle birleştiren Otomerkezi.net, Hemen Sat Merkezi markası ile ikinci el araç ticaretinin kolay, hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Hemen Sat Merkezi, Türkiye'nin her noktasındaki müşterilerin, aracını değerinde, en hızlı, en kolay ve en güvenilir şekilde değerlendirmesini taahhüt ederken, sahip olduğu dijital platformda yüksek teknolojili altyapıyı kullanıyor.

İkinci el araç satma noktasında yönlendirilen hemensatmerkezi.com internet sitesinde bazı araçların satılamadığını da belirtmekte fayda var. Bu araçların özelliklerleri ise şu şekilde:

200.000 km üzerindeki araçlar

Tramer kaydı 30.000 TL'yi geçen araçlar

Tavanında boya ya da değişim olan araçlar

Ağır hasar kaydı ya da şasi işlemi olan araçlar

Motor, kaporta ya da şasi modifikasyonuna tabi tutulmuş araçlar

Distribütör çıkışlı olmayan araçlar

Airbag açmış araçlar

Araç alım-satımı dışında bul alanda girişim yapman isteyen kişiler de otomerkezi.net'e bayi başvurusunda bulunabilir ve kendi bulunduğu yerde hizmete başlayabilirler.

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Kaynak: Shiftdelete

Hakkı Alkan, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMW 5.20'yi 15 dakikada sattık! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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