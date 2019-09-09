Son Dakika Haberleri: BMW 520i 200.000 TL'ye %0 Faiz Fırsatı, Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar
Son Dakika Teknoloji Haber

BMW 520i 200.000 TL'ye %0 Faiz Fırsatı, Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar

1 saat önce

BMW'den Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Eylül ayına özel BMW 5 Serisi, BMW 4 Serisi, BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW i3 modelleri ile birlikte BMW X ailesi ürünlerinde otomobilseverlere cazip olanaklar sunuyor.

BMW 520i 200.000 TL'ye %0 Faiz Fırsatı, Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar, System.String[]

BMW'den Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Eylül ayına özel BMW 5 Serisi, BMW 4 Serisi, BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW i3 modelleri ile birlikte BMW X ailesi ürünlerinde otomobilseverlere cazip olanaklar sunuyor. Ayrıca hayalindeki BMW'yi online olarak satın almak isteyen BMW tutkunları, "BMW'ni Bul" üzerinden istedikleri BMW modelini bularak rezerve edebiliyorlar.


BMW 520i 200.000 TL'ye %0 Faiz Fırsatı.

Yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete duyarlı komut sistemi, fren fonksiyonlu cruise control gibi üstün teknolojileriyle sınıfında fark yaratan BMW 520i, Eylül ayı boyunca 200.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajıyla sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.


Elektrikli Sürüş Keyfine Özel 100.000 TL'ye %0 Faiz Avantajı.

Eylül ayında geçerli olan kampanya süresince %0 Faiz ile % 100 elektrikli sürüş keyfi yaşatan BMW i3 modelinde 100.000 TL kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, yeni bir BMW i3'e sahip olan sürücülere özel orijinal BMW i aksesuarı olan şarj kablosu ve ChargeNow üyelik kartı hediye ediliyor.


BMW X Modellerinde Cazip Koşullar.

Sportif tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Yeni BMW X1, Eylül ayına özel 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi avantajı ile BMW tutkunlarını showroomlara bekliyor. Ayrıca diğer BMW X modellerinde sunulan avantajlı fiyatlar ve takas fırsatları, BMW X5 modelinde 25.000 TL'ye, BMW X3'te ise 20.000 TL'ye varan cazip takas desteği ile devam ediyor.

Borusan Otomotiv, Türkiye, Eylül, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse faaliyetlerimizi engelleyemez Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı! Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden minik futbolcu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 04:54:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BMW 520i 200.000 TL'ye %0 Faiz Fırsatı, Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]