Son Dakika Haberleri: Bmw, 600 Kilometre Menzile Sahip Elektrikli İ7 Modeli Üzerinde Çalışıyor

Bmw, 600 Kilometre Menzile Sahip Elektrikli İ7 Modeli Üzerinde Çalışıyor

34 dakika önce

BMW, elektrikli otomobiller ile ilgili çalışmalarına hız verdi. 2025 yılına kadar 12 farklı elektrikli modeli piyasaya sürmeye hazırlanan marka, şimdiye kadar ürettiği en güçlü ve en uzun menzile sahip aracı üzerine çalışmalara başladı.

Bmw, 600 Kilometre Menzile Sahip Elektrikli İ7 Modeli Üzerinde Çalışıyor, System.String[]
Alman otomobil devi BMW, elektrikli araçlar konusunda oldukça agresif bir çalışma sergiliyor. Lider otomobil şirketlerinden biri olan marka, elektrikli otomobiller konusunda da iddiasını sürdürüyor. BMW'nin şu sıralar, amiral aracı olan 7 serisinin boyutlarında bir elektrikli araç olacak i7 üzerine çalıştığı söyleniyor.






Otomobil dünyasında gezen söylentilere göre, tamamen elektrikle çalışacak olan i7 modeli, 600 km menzile sahip olacak. Otomobil hakkında henüz hiçbir teknik detay açıklanmış değil ancak ebatlarına bakılarak aracın 7 serisi boyutlarında olacağı tahmin ediliyor. Otomobilin sahip olacağı güç hakkında da resmi bir bilgi yayınlanmadı ancak i7'nin, BMW'nin ürettiği en güçlü araç olacağı ve yaklaşık 650 beygir güç üreteceği biliniyor.






Alman otomobil üreticisi, aynı zamanda yeni jenerasyon bataryalarını da i7 üzerinde deneyecek. 2022 senesinde yollarda görmeye başlayabileceğimiz bu model, tasarım ve teknik anlamda birçok kez değişikliğe uğrayabilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 

Teknoloji
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