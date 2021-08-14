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BMW CE 04 2022'de geliyor - Son Dakika

BMW CE 04 2022'de geliyor

14.08.2021 12:12
BMW CE 04 2022'de geliyor, System.String[]

BMW Motorrad’ın en yeni modeli CE 04, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olacak.

BMW Motorrad'ın en yeni modeli CE 04, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olacak.

Sessiz devrimin en önemli parçası olarak BMW #NEXTGEN 2020'de konsept olarak tanıtılan CE 04 alışılmışın dışında, zamansız ve fütüristik tasarımı sayesinde geleneksel motosiklet modellerinden ayrışıyor. Birçok yenilikçi ve modern teknolojiyi bünyesinde barındıran model, yüksek menzili ve verimli motoru sayesinde şehir için ideal bir sürüş sunuyor.

BMW CE 04 2022'de geliyor

CE 04'ün arka tekerlek ve akü arasına yer alan elektrik motoru 31 kW (42 bg) güç üretiyor. 31 kW güce sahip olan motor sayesinde Yeni BMW Motorrad CE 04 0'dan 50 km/s hıza sadece 2.6 saniyede çıkıyor. Maksimum olarak ise 120 km/s hıza erişebiliyor.

Şehir içi iki tekerlekli mobiliteyi kolaylaştırmak için tasarlanan Yeni BMW Motorrad CE 04'ün lityum-iyon pilleri gücünü BMW wallbox ile ev ve iş yerlerinden ya da şarj istasyonlarından alabiliyor. Tamamen boş olan pillerin evlerde kullanılan elektrikten yüzde 100 doluluğa ulaşması 4 saat 20 dakikada gerçekleşiyor. Bu süreyi hızlı şarj teknolojisi sayesinde 1 saat 40 dakikaya indirmek mümkün. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi sayesinde şarj seviyesini yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa ulaştırmak sadece 45 dakika sürüyor.

BMW CE 04 2022'de geliyor

Yeniden geliştirilmiş stabilite kontrol sistemleri ve sürüş modları

Elektrik motorlu araçların aktarma organlarındaki tek kademeli yapı, maksimum torku gaz tepkimesinin ilk anından son anına kadar tekerleklere iletiyor. Otomatik Stabilite Konrol (ASC) sistemi, yaratılan bu gücün doğrusal ve sağlıklı biçimde yola aktarılması adına içten yanmalı motorlarda kullanılan sistemlerden farklı olarak programlandı. Yeniden programlanan ASC ile birlikte CE 04'ün motorunun yüksek torku limitlenerek gücün optimum derecede tekerleğe, oradan da yere iletilmesi sağlandı. Opsiyonel olarak sunulan Dinamik Çekiş Kontrol (DTC) sistemi ise sürüş tecrübesini daha da ileriye taşımak isteyen kullanıcılara yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Yeni CE 04, markanın geçmişinden günümüze taşıdığı sürüş keyfini ECO, Rain, Road ve Dynamic diye adlandırılan dört farklı sürüş moduyla biçimlendiriyor. Bu sürüş modları sayesinde model, sürüş şeklinize göre karakterize edilebiliyor. Yeniden geliştirilen sürüş modları ve çekiş sistemlerine ek olarak CE 04'ün ön tekerleğinde bulunan çift disk ve arka tekerlekteki tek disk sahip olduğu ABS fren sistemi sayesinde güvenli bir duruşu da beraberinde getiriyor.

BMW CE 04 2022'de geliyor

10.25 inçlik renkli TFT ekran

Yeni CE 04'ün dikkat çekici en önemli donanımlarından biri 10.25 inç boyutundaki ekranı. Büyüklüğü açısından oldukça cömert olan bu ekran kullanışlılık açısından da sürücüsüne aynı oranda yardımcı oluyor. Ekran üzerinden sürüş bilgilerinin takip edilmesini kolaylaştıran tasarım ve karakter seçimi, kolay menü ve navigasyon kullanımını da beraberinde getiriyor.

BMW CE 04 2022'de geliyor

LED teknolojisi sayesinde daha yüksek görünürlük

CE 04'ün aydınlatma parçaları bugüne kadar kullanılan LED teknolojisinin ulaştığı en son noktayı temsil ediyor. Önde hem uzun hem de kısa huzmeli aydınlatma için ayrı LED ampuller kullanılıyor. LED teknolojisiyle donatılan arka kısımdaki aydınlatma organı ve sinyaller, motosikletin trafikteki görünürlüğünü artırıyor.

BMW CE 04 2022'de geliyor

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil BMW CE 04 2022'de geliyor - Son Dakika


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