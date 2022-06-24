Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı - Son Dakika
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Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı

24.06.2022 09:44
Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı

BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası'nda düzenlenen açılış töreninde otomobiller görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

SHENYANG, 24 Haziran (Xinhua) -- BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin toplam 15 milyar yuan (yaklaşık 2,2 milyar ABD doları) yatırımla 2,9 milyon metrekare alan üzerine kurduğu Lydia Fabrikası, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentinin Tiexi bölgesinde Perşembe günü resmen açıldı.

Şu ana kadar fabrikanın nihai montaj hattı ve büyük veri merkezleri gibi ek tesisleri faaliyete geçti.

Yeni fabrika, BMW Shenyang Fabrikaları'nın yıllık üretim kapasitesini 830.000 araca çıkarıyor.

<a class='keyword-sd' href='/bmw/' title='Bmw'>Bmw</a>, Çin'de Yeni Fabrika Açtı

BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası'nda otomobiller görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı

BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası'nda düzenlenen açılış töreninde otomobiller görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı

Havadan çekilen fotoğrafta BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı

Havadan çekilen fotoğrafta BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki Lydia Fabrikası görülüyor, 23 Haziran 2022.(Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı - Son Dakika

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