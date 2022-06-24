Bmw, Çin'de Yeni Fabrika Açtı

Şu ana kadar fabrikanın nihai montaj hattı ve büyük veri merkezleri gibi ek tesisleri faaliyete geçti.

SHENYANG, 24 Haziran (Xinhua) -- BMW Brilliance Automotive (BBA) şirketinin toplam 15 milyar yuan (yaklaşık 2,2 milyar ABD doları) yatırımla 2,9 milyon metrekare alan üzerine kurduğu Lydia Fabrikası, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentinin Tiexi bölgesinde Perşembe günü resmen açıldı.

Kaynak: Xinhua

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