Bmw, Çin'de Yüksek Voltajlı Bataryalar İçin Geri Dönüşüm Sistemi Kuruyor - Son Dakika
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Bmw, Çin'de Yüksek Voltajlı Bataryalar İçin Geri Dönüşüm Sistemi Kuruyor

26.05.2022 13:04
Bmw, Çin'de Yüksek Voltajlı Bataryalar İçin Geri Dönüşüm Sistemi Kuruyor

BERLİN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, firmanın Çin'de yüksek voltajlı bataryalar için grubun ilk kapalı döngü geri dönüşüm sistemini oluşturarak iklim nötrlüğü sağlama taahhüdünü artırdığını söyledi.

BERLİN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, firmanın Çin'de yüksek voltajlı bataryalar için grubun ilk kapalı döngü geri dönüşüm sistemini oluşturarak iklim nötrlüğü sağlama taahhüdünü artırdığını söyledi. Grubun Çinli ortak girişimi BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) tarafından kurulan sistem, daha fazla bataryanın geri dönüştürülebilmesi için Çin'deki otomobil üreticilerini bir takip sistemi oluşturmaya zorunlu kılan çevresel gerekliliklere uygun.

BMW Çin Bölgesi Grup Başkanı Jochen Goller, "Sınırlı kaynakların iyice azalması ve artan emtia fiyatları ışığında, döngüsel ekonomiyi ilerletmek, yeniden kullanılabilir malzeme yüzdesini artırmak ve hammaddelere bağımlılığımızı azaltmak özellikle önemli" dedi. Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi, Çin'de kullanım dışına çıkmış toplam batarya hacminin 2025 yılına kadar yaklaşık 780.000 tona ulaşmasını bekliyor. BMW'nin kapalı devre sistemi nikel, lityum ve kobalt gibi hammaddelerin işlenmesini sağlayacak. Denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi PwC Strategy & (Almanya) tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, 2022'nin ilk çeyreğinde dünya çapında satılan her üç bataryalı elektrikli araçtan (BEV) ikisi Çin'de yeni sahiplerini buldu.

Araştırmada, Çin'in BEV pazarının bir yıl içinde iki katından fazla büyüdüğü ve ilk çeyrekte bir milyon seviyesine ulaştığı belirtildi ve "Çin'deki büyüme oranları, diğer önemli elektrikli araç pazarlarından daha iyi performans göstermeye devam etti" denildi. BMW ise, "Çin, elektrikli araçlar için dünyanın en büyük pazarı. 2015'ten bu yana bu pazarın hızlı gelişimi ile otomotiv batarya geri dönüşüm endüstrisi de hızlı bir büyüme yaşadı" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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