Bmw, Çin'deki 194 İthal Otomobili Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Bmw, Çin'deki 194 İthal Otomobili Geri Çağırıyor

08.05.2022 12:41
Bmw, Çin'deki 194 İthal Otomobili Geri Çağırıyor

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, BMW (Çin) Otomotiv Ticaret Limited Şirketi'nin, yazılım kusurları nedeniyle Çin pazarındaki 194 ithal otomobili geri çağırdığını açıkladı.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, BMW (Çin) Otomotiv Ticaret Limited Şirketi'nin, yazılım kusurları nedeniyle Çin pazarındaki 194 ithal otomobili geri çağırdığını açıkladı. Çin'in üst düzey izleme kurumunun Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, hemen başlayacak olan geri çağırma 3 Ağustos 2021 ile 2 Şubat 2022 arasında üretilen bazı ithal BMW IX modellerini kapsıyor.

Açıklamada, otomobillerin çarpışma güvenlik modülündeki yazılım sorunları nedeniyle, modülün, yolcu emniyeti ve yaya koruma sistemi arızalandığında ya da bir çarpışmadan sonra yüksek voltaj sistemi kapatıldığında alarm ışıklarını yakamayabileceği ve ilgili alarm bilgilerini alamayabileceği belirtildi. Açıklamaya göre şirket, güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak için geri çağrılan araçları ücretsiz olarak yeniden programlayacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Ticaret, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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