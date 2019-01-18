Bmw, Çin'deki Ortak Girişimin Yüzde 25 Hissesini Satın Alacak

– BMW Group, Çinli partneri Brtilliance China Automative Holdings ile ortak girişimi olan BMW Brilliance Automotive'in (BBA), sahip olduğu yüzde 50'lik hissesine ek olarak, yüzde 25 hissesini satın alacağını duyurdu.

– BMW Group, Çinli partneri Brtilliance China Automative Holdings ile ortak girişimi olan BMW Brilliance Automotive'in (BBA), sahip olduğu yüzde 50'lik hissesine ek olarak, yüzde 25 hissesini satın alacağını duyurdu.



BMW, Ekim ayında BBA hisselerini yüzde 75 düzeyine çıkarmak istediğini açıklamıştı. Çinli ortak Brilliance hissedarlarının yüzde 63'ü, Cuma günü itibarıyla satın alma işlemine onay verdi.



BMW'den yapılan açıklamada, hisselerin satın alma işleminin gerçekleşebilmesi için, düzenleyici kurumlar tarafından da onaylanması gerektiğini ve Çin'de motorlu araç üretimi için ortak girişim koşulunun kaldırılacağı 2022 yılında tamamlanacağı belirtildi.



BBA ortak girişimi 2003 yılında, Çin'de bazı BMW modellerinin üretilebilmesi için kurulmuştu. Ortaklar, 2018 yılında, ilk aşamada 2028 yılında bitmesi planlanan, ortaklığı 2040 yılına kadar uzatmıştı. - İstanbul

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