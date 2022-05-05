Bmw, Çin Ortak Girişimi Bba'nın Tam Konsolidasyonundan Sonra Yılın İlk Çeyreğinde Satış Rakamlarında Artış Kaydetti - Son Dakika

BERLİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin 2022 mali yılının ilk çeyreğindeki vergi öncesi kazançlarının, önceki yılın aynı dönemine göre dört kattan fazla artarak 12,2 milyar euroya (12,9 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti. BMW'ye göre, şirketin Brilliance China Automotive Holding Limited ile ortak girişiminin tam konsolidasyonu, tek seferlik yaklaşık 7,7 milyar euro değerinde olumlu bir etki yarattı. Alman otomobil üreticisi Şubat ayında, BMW Brilliance Automotive Limited'deki (BBA) hissesini yüzde 50'den 75'e yükseltti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang'daki BMW Brilliance Automotive'in (BBA) Tiexi Fabrikası'ndaki otomobiller görülüyor, 7 Mayıs 2019. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Gelir, yılın ilk çeğreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 31,1 milyar euroya ulaştı. BBA'nın konsolidasyonu da, bu gelişme üzerinde olumlu etki yarattı. BMW'ye göre, yeni Çinli yan kuruluşu 3,3 milyar euro gelir sağladı. BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, "BMW Grubu'nun gücü ve direnci özellikle bu zorlu ortamda kendini gösteriyor" derken, BBA'nın konsolidasyonunun "önemli bir stratejik hamle" olduğunu vurguladı. Arz darboğazı ve Çin'deki pandemiyle ilgili gelişmeler nedeniyle, BMW Grubu'nun global otomobil teslimatı yüzde 6,2 azalarak 596.907 adede düştü. Grubun lüks markası Rolls Royce, yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,7 artışla 1.624 adede ulaşarak, kayda değer bir artış elde eden tek şirket oldu.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Otomobil Sergi Alanında gösterilen BMW iX yeni enerjili otomobili görülüyor, 7 Kasım 2021. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)

BMW'ye göre, elektrikli araç satışları büyümeye devam etti ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 28 artarak 89.669 adede yükseldi. Tamamen elektrikli olan araçların satışları ise aynı dönemde özellikle iki kattan fazla artarak 35.289 adede ulaştı. Premium araçlarına yönelik "güçlü küresel taleple desteklenen" BMW Grup, faiz ve vergi öncesi karın yüzde 7 ila 9 arasında olmasını bekleyerek 2022 mali yılı için liderliğini koruyor.