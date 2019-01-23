Son Dakika Haberleri: Bmw, Daimler, Volkswagen'den Otonom Araç Teknolojisi İçin İşbirliği

Bmw, Daimler, Volkswagen'den Otonom Araç Teknolojisi İçin İşbirliği

50 dakika önce

– Almanya merkezli otomotiv devleri BMW, Daimler ve Volkswagen ile Continental ve Bosch gibi farklı endüstrilerden hizmet sağlayıcı şirketler, "sürücüsüz araç sistemi" oluşturma amacıyla otonom araç teknolojisi alanında işbirliği oluşturuyor.

Bmw, Daimler, Volkswagen'den Otonom Araç Teknolojisi İçin İşbirliği, System.String[]
Almanya merkezli otomotiv devleri BMW, Daimler ve Volkswagen ile Continental ve Bosch gibi farklı endüstrilerden hizmet sağlayıcı şirketler, "sürücüsüz araç sistemi" oluşturma amacıyla otonom araç teknolojisi alanında işbirliği oluşturuyor.

Manager Magazine'de yer alan habere göre, oluşturulacak işbirliğine teknoloji şirketleri ve imalatçıların da katılması teşvik edilirken, şirketlerin üst düzey yetkilileri yeni birliğin üyelerini Mart'ta duyuracak.

Haberde, Volkswagen CEO'su Herbert Diess ve BMW Gelişim Kurulu (Development Board) Klaus Frohlich'in söz konusu sürecin ana yetkilileri olacağı yer aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

Bosch, Bentley Continental, Almanya, Volkswagen, Ekonomi
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