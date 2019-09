BMW'den Eylül Fırsatları

CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Eylül ayına özel fırsatlar sunuyor.







Markanın kampanyaları, BMW 5 Serisi, BMW 4 Serisi, BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW i3 modelleri ile birlikte BMW X ailesi ürünlerine özel. Ayrıca hayalindeki BMW'yi online olarak satın almak isteyen BMW tutkunları, "BMW'ni Bul" üzerinden istedikleri BMW modelini bularak rezerve edebiliyorlar.



Yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete duyarlı komut sistemi, fren fonksiyonlu cruise control gibi teknolojilere sahip BMW 520i, Eylül ayı boyunca 200 bin TL'ye 15 ay yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.



Eylül ayında geçerli olan kampanya süresince yüzde 0 faiz ile elektrikli sürüş keyfi yaşatan BMW i3 modelinde 100 bin TL kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, yeni bir BMW i3'e sahip olan sürücülere özel orijinal BMW i aksesuarı olan şarj kablosu ve ChargeNow üyelik kartı hediye ediliyor.



Yeni BMW X1 ise, Eylül ayı sonuna kadar geçerli olan 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi avantajı ile BMW tutkunlarını showroomlara bekliyor. Ayrıca diğer BMW X modellerinde sunulan avantajlı fiyatlar ve takas fırsatları, BMW X5 modelinde 25 bin TL'ye, BMW X3'te ise 20 bin TL'ye varan takas desteği ile devam ediyor.



