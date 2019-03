Bmw'den Yeni Fabrika Atağı

CARMEDYA - Geçtiğimiz aylarda Honda'nın fabrika kapatma kararını alan BMW, ilgisini bu tesis üzerine yoğunlaştırdı.







Honda'nın İngiltere'deki fabrika kapatma haberini duyan BMW,

bu tesise talip olduğunu bildirdi. Bu tesis yılda 150 bin araç üretim

kapasitesine sahipti. 3500 kişinin çalıştığı bu tesisin kapanması, büyük bir

şok yaratmıştı.







BMW bu fabrikayı istiyor



BMW üretim kapasitesini arttırmak için devreye girerek bu

fabrikayı istediğini bildirdi. Henüz netleşmese de, BMW'nin bu fabrikada X1

modelini inşa etmesi planlanıyor. Swindon fabrikasını satın almak, Swindon

yakınlarında bir pres fabrikası, Hams Hall'da bir motor fabrikası ve Oxford'da

bir araç montaj tesisi olan BMW için olumlu olacaktır. Bu fabrikada marka UKL

platformunu kullanan tüm üyelerin üretilme opsiyonu da olacak.



