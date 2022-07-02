BMW elektrikli modelinin üretimini sonlandırdı! - Son Dakika
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BMW elektrikli modelinin üretimini sonlandırdı!

02.07.2022 17:53
BMW elektrikli modelinin üretimini sonlandırdı!

Elektrikli model sayısını gün geçtikçe arttıran BMW, artık ömrünün sonuna gelmiş elektrikli modellerine de veda etmeye başladı.

Elektrikli model sayısı gün geçtikçe artarken artık bazı elektrikli araçlar ise ömrünü tamamlamaya başladı bile. Elektrikli araçlar konusunda iddialı olan markalardan bir tanesi de BMW. Bavyeralı üretici, elektrikli model sayısını arttırmaya devam ederken diğer yandan da ikonik modelinin üretimine son verdi.

BMW i3 üretim bandına veda etti

Markanın seri üretim ilk tam elektrikli modeli olan BMW i3 uzun süren üretimin ardından üretim bandına veda etti. 2013 yılında tanıtılan model aradan geçen 9 yılın ardından artık bizlere veda ediyor. Alman marka, 250 bininci i3 modelinin ardından elektrikli aracın fişini çekti.

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Kutu gibi tasarımı ile ilk çıktığı günden bu yana dikkat çeken BMW i3, 74'ten fazla ülkede satışa sunuldu. Bu süreçte farklı versiyonlara kavuşan elektrikli aracın menzili ve motor gücü de yapılan yeniliklerle birlikte arttı. Bu şekilde BMW i3'ün kullanışlılığı ve sürüç keyfi de arttırıldı.

BMW elektrikli modelinin üretimini sonlandırdı!

BMW, ikonik modeline veda için HomeRun isimli özel bir versiyon üretti. i3S modeli üzerinde yükselen bu araç BMW'nin ilk mat siyahın yanı sıra Buzul Gri ve Buzul Kırmızı renklerle sunuldu. Bu özel versiyonu vurgulayan bronz detaylara ise aracın ızgarası ve bagaj kapağında yer veriliyor.

Aracın iç mekanında da Truffle deri, deri gösterge paneli ve bronz detaylar kullanıldı. Ayrıca aracın özel bir versiyon olduğunu hatırlatan özel logolar da yine iç mekandaki yerini alıyor. Tüm opsiyonlarla donatılan HomeRun versiyonlarının tamamı ise müşterilerine teslim edildi.

BMW elektrikli modelinin üretimini sonlandırdı!

i3S temel alınarak üretilen HomeRun versiyonu, 183 beygir ve 270 Nm tork üretebilen bir elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. 42 kWh'lik bataryası elektrikli modele EPA standartlarına göre 246 km'lik bir menzil sunuyor. BMW'nin yeni elektrikli modelleri artık daha uzun menzillere sahip.

Aradan geçen 9 yılın ardından artık BMW i3'ün veda etme zamanı gelmişti. Bavyeralı üreticinin i3'ün yerini hangi model ile dolduracağını ise hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki siz BMW i3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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