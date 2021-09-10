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BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor - Son Dakika

BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor

10.09.2021 16:48
BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, MINI ve BMW Motorrad gelecek vizyonunu ve en yeni modellerini IAA Mobility 2021’de tanıtıyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, MINI ve BMW Motorrad gelecek vizyonunu ve en yeni modellerini IAA Mobility 2021'de tanıtıyor.

IAA Mobility, 70 yıllık tarihinde ilk kez BMW'nin doğduğu şehir olan Münih'te düzenlenirken, BMW Welt, BMW Museum, BMW Sustainability Lab gibi farklı mekanlarda değişik etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Önümüzdeki 10 yılda 10 milyon elektrikli otomobilinin yollarda olmasını hedefleyen BMW Group IAA Mobility 2021'de en yeni elektrikli modelleri BMW iX ve BMW i4'ün yanı sıra MINI Electric Pacesetter ve BMW Motorrad CE 04 modelleriyle fuarda yer alıyor.

BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor

Neue Klasse konseptiyle ikincil malzeme kullanımını artacak

IAA Mobility 2021'in ana temasını döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olarak belirleyen BMW Group, "RE: THINK, RE: DUCE, RE: USE, RE: CYLCE" (Yeniden Düşün, Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür)" yaklaşımına paralel olarak Neue Klasse konseptini de tanıtıyor. Şirket geçtiğimiz yaz açıkladığı CO2 emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltma hedeflerini Neue Klasse konseptiyle daha da sıkılaştırma kararı alırken, bunun için ham madde çıkarımından üretim süreçlerine, otomobillerin yaşam döngüsünden geri dönüşüme kadar radikal değişimler ön görüyor.

Bilime Dayalı Hedefler Girişimi'nin (Science Based Targets Initiative) 1,5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri taahhüdünde bulunan ilk Alman otomobil üreticisi olan BMW Group, tüm katma değer zincirlerinde tam iklim nötrlüğü hedefi doğrultusunda inovasyon gücünü daha fazla kullanıyor. Yeni ve çevreyi daha az kirleten malzemelerin kullanımına ağırlık verecek olan şirket sürdürülebilir premium kalitenin yeni standartlarını belirlemek için araştırma ve geliştirme çalışmalarında çevreyle uyumlu hammaddelere odaklanıyor.

BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor

Elektrikli otomobillerde kullanılan kobalt, nikel ve alüminyum gibi materyallerin yüksek oranda tekrar kullanım potansiyellerini değerlendiren BMW aynı zamanda her yeni otomobilin iç ve dış bölümlerinde sürdürülebilir malzemelere ağırlık veriyor. Halihazırda yüzde 100'e kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanımını gerçekleştiren şirket daha düşük karbon ayak izine sahip plastik üreticileriyle de iş birliği yapıyor. Geri dönüştürülmüş plastiğe ek olarak selüloz, kenevir, ahşap veya bambu gibi doğal liflerle güçlendirilmiş plastikler de kullanarak birincil madde kullanım yüzdesini daha da azaltan Grubun 2030 yılı hedefleri arasında ortalama yüzde 40'ı geri dönüştürülmüş malzeme içeren termoplastik kullanımı bulunuyor.

BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor

Vegan deri döşeme uygulaması, kaynakların verimli kullanımı hedefi doğrultusunda BMW Group'un en önemli araştırmaları arasında yer alıyor. Biyolojik bazlı hammaddeler, yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester ve mantar parçacıkları içeren sentetik deri, günümüzde kullanılan suni ürünlere nazaran yüzde 45 daha az CO2 salımı sağlıyor.

BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor

Borusan Otomotiv, Türkiye, Ekonomi, Münih, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BMW Group elektrikli vizyonuyla IAA Mobility 2021'de yer alıyor - Son Dakika
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