BMW Group premium segmentte liderliğini sürdürüyor - Son Dakika

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, BMW Motorrad ve MINI markalarını bünyesinde barındıran BMW Group, dünya çapında premium segment liderliğini üst üste 17'nci yıla taşıdı.

BMW Group, 2020 yılında yaşanan küresel pandeminin olumsuz etkilerine rağmen dünya çapında 2 milyon 324 bin 809 adet BMW, MINI ve Rolls-Royce marka otomobili yollarla buluşturarak, premium segmentteki liderlik ünvanını korudu.

Salgının üretim ve satış rakamlarını sarstığı 2020 yılının yalnızca son çeyreğinde 686 bin 69 otomobil satışı gerçekleştiren BMW Group, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir büyüme elde etti. BMW Group tarafından üretilen plug-in hybrid otomobil satışları 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 40 artarken, elektrikli modellerin satışı ise yüzde 31,8 yükseldi.

BMW, lüks segmentte başarısını 2020 yılında da devam ettirirken, BMW 7 Serisi, BMW 8 Serisi ve BMW X7 modelleri bir önceki yıla göre yüzde 12,4 artışla 115 bin 420 adetlik satış rakamına ulaştı. MINI satışları 2020'de 292 bin 394 adede ulaşırken, MINI ELECTRIC 17 bin 580 ve John Cooper Works 20 bin 565 adetlik satış rakamlarıyla MINI'nin en çok tercih edilen modelleri olmayı başardı.

BMW Motorrad ise 2020 yılında 169 bin 272 motosiklet ve scooter teslimatı gerçekleştirerek tarihindeki en iyi ikinci satış rakamını elde etti.

Elektrikli otomobil satışları yüzde 30'dan fazla arttı

BMW Group, 2020 yılında toplam 192 bin 646 adet elektrikli BMW ve MINI otomobil teslim ederek, 2019 yılına göre yüzde 31,8'lik artış gerçekleştirdi. Tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 13 artarken, plug-in hybrid satışları ise yaklaşık yüzde 40'lık bir artış gösterdi. Avrupa'da elektrikli otomobiller halihazırda toplam satışların yüzde 15'ini oluşturuyor.

BMW Group, dünya çapındaki 74 pazarda mevcut olan 13 elektrikli modeliyle yer almaya devam ediyor. 2023 yılına kadar toplam 25 yeni elektrikli modelini yollara çıkarmaya hazırlanırken, bunların yarısından fazlası tamamen elektrikli olacak. Ayrıca, Dingolfing fabrikasında BMW'nin tamamen elektrikli teknoloji amiral gemisi BMW iX'in ve Münih fabrikasında ise BMW i4 modelinin seri üretimleri gerçekleştirilecek.

BMW M son 50 yılın en başarılı dönemini geçirdi

144 bin 218 adetlik performansıyla satışlarını 2019 yılına göre yüzde 6 arttıran BMW M, 2020'yi tarihinin en başarılı yılı olarak tamamladı. Özellikle Yeni BMW X6 M50i dahil olmak üzere X serisindeki yüksek performanslı modeller BMW M'nin bu başarısına büyük katkı sağladı. 2020 yılında Yeni BMW M3 ve M4 modellerinin dünya prömiyerleri gerçekleşirken, her iki modelin Competition versiyonları da bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkacak.