BMW i4 Türkiye yollarında - Son Dakika

BMW'nin elektrikli model gamında önemli bir adımı temsil eden i4, Kapadokya'da düzenlenen basın lansmanıyla birlikte Türkiye yollarına çıktı. BMW i4 ülkemizde eDrive40 ve M50 olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulurken, eDrive40 versiyonunun fiyatı 1 milyon 892 bin TL'den başlıyor.

Basın toplantısında konuşan ve otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon dönüşümünün önemli öncülerinden biri olduklarını ve bu alandaki tecrübeleriyle elektromobiliteyi yaygınlaştırmaya odaklandıklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "2013 yılında Türkiye'ye getirdiğimiz BMW i3 ile başlayan elektrikli mobilite yolcuğumuzda, ilerleyen yıllarda temsil ettiğimiz markalarımızın tamamen elektrikli ve hibrit modellerini dünya ile aynı anda müşterilerimizle buluşturduk. Bu kararlılığımızı kendimiz için belirlediğimiz "Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümüne Öncü Olmak" misyonuyla pekiştirdik. Bu misyona paralel olarak yükselttiğimiz hedefimize BMW'nin tamamen elektrikli yeni modeli i4 ve mild hybrid motorlu otomobili Yeni 2 Serisi Active Tourer ile yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

2021 yılında da otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizine rağmen BMW Group'un rekor sayıda araç teslimatı gerçekleştirdiğini ve toplam teslimat içindeki elektrikli araç payının yüzde 13 artış gösterdiğini vurgulayan Tiftik, "Son yıllarda etkisini gittikçe artıran iklim ve çevre bilinci toplumun bu alandaki duyarlılığının da artmasını sağlıyor. Birçok ülkenin uyguladığı yeni emisyon kuralları ile otomotiv endüstrisinin tüm oyuncuları ürün gamlarını tamamen elektrikli yeni modellerle genişletiyor. Böylelikle her geçen yıl toplam otomotiv pazarında rekor satış adetlerine tanıklık ettiğimiz elektrikli otomobil pazarını Türkiye'de de büyütmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede tamamen elektrikli ürün ailesine eklediğimiz yeni modellerle öncü rolümüzü daha da güçlendireceğiz." dedi.

BMW i4'ün üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına da dikkat çeken Tiftik, "BMW'nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli i4 eDrive40, BMW Group'un karbon ayak izi azaltma hedeflerinde önemli bir role sahip i4'ün üretiminde yalnızca hidroelektrik santrallerinden sağlanan yenilenebilir enerji kullanılıyor." dedi.

BMW i4 eDrive40

BMW i4, dinamik sürüş özelliklerini; modern, zarif ve sportif bir tasarımla harmanlayan markanın tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Yüksek voltajlı batarya ünitesini ön ve arka akslar arasına yerleştirerek alçak bir ağırlık merkezi oluşturan i4, sürüş keyfini ve performansını tamamen elektrikli modelde de başarılı bir şekilde yansıtıyor.

i4 eDrive40 modeli arkadan çekişli sürüş özelliğini kullanıcısına sunarken, 340 bg güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoru, otomobili 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına göre tam dolu batarya kapasitesiyle 590 km yol kat edebiliyor.

Yekpare biçiminde tasarlanan BMW'nin imzası niteliğindeki büyük böbrek ızgaraları, gövdeye entegre edilen kapı kolları ve aerodinamik kusursuzluk için optimize edilen hafif alaşım jantlar Yeni BMW i4 eDrive40'ın göze çarpan dış tasarım detayları arasında yer alıyor. Bu detaylar sayesinde Yeni BMW i4 eDrive40 rüzgara karşı minimum direnç göstererek tamamen elektrikli otomobiller için çok önemli olan aerodinamik yapıyı öne çıkarıyor.

BMW i4 eDrive40, kolay yükleme imkanı sunan geniş bagaj kapağı gibi pratik özelliklerini, dört kapılı bir otomobilin konforu ve markanın coupé modellerinin sportifliğiyle birleştiriyor. 470 litre boyutundaki bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1290 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca Yeni BMW i4, 4783 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe, 1448 mm yüksekliğe ve 2856 mm aks mesafesine sahip.

Model, ince ve alçak tasarıma sahip gösterge paneliyle modern ve geniş bir iç mekan sunuyor. 12.3 inç boyutunda gösterge ekranı ve 14.9 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı ile BMW Kavisli Ekran sürücü odaklı olma özelliği taşıyor.

Orta konsolda yer alan BMW Touch Controller; entegre edildiği BMW İşletim Sistemi 8 ile tüm eğlence, bilgi, iletişim ve navigasyon özelliklerinin sezgisel kontrolünü sağlıyor. Tamamen elektrikli Yeni BMW i4 modellerinin kabinindeki bir diğer devrimsel yenilik ise fiziksel düğmelerin çoğunun yerini dokunmatik ekranların alması.

Yeni BMW i4 eDrive40, 11kW gücündeki AC şarj ile 8.5 saatten kısa bir sürede tam dolu batarya kapasitesine erişebiliyor. Yeni BMW i4 eDrive40, 200 kW'a kadar çıkabilen DC şarj istasyonunda ise 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 164 km menzil sunuyor.

Tamamen elektrikli Yeni BMW i4 eDrive40, 200 kW'a kadar çıkabilen DC şarj istasyonlarında 31 dakikalık sürede yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.

BMW i4 M50

BMW i4 eDrive40'tan, M modellerine özgü güçlü ve atletik tasarımıyla kolayca ayrışan Yeni BMW i4 M50, M departmanının bugüne kadar geliştirdiği ilk tamamen elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyor.

M Aerodinamik paketi, M hafif alaşım jantlar ve M dış aynalar otomobilin dinamik karakterini vurgulayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca yekpare dev böbreklerde yer alan M logosu ve Cerium Grisi tasarım detayları otomobilin farklılığını destekliyor.

BMW'nin sürüş karakterinin en modern temsilcisi olan i4 M50, ön ve arka ağırlık dağılımında yüzde 50'lik eşit oranı yakalayarak, yere yakın ağırlık merkeziyle kullanıcısına markaya özgü maksimum yol tutuş kabiliyeti sunuyor.

BMW i4, üretim sürecinde yalnızca hidroelektrik santrallerinden elde edilen yenilenebilir enerji kullanmasıyla dikkat çekiyor. Yeni i4 bu sayede, doğal kaynakları daha sorumlu bir şekilde kullanarak karbon ayak izini minimuma indirmeyi hedefliyor.

BMW Group pil hücrelerinde kullanılan kobaltı önce kendisi tedarik ediyor, daha sonra pil hücresi üretiminden sorumlu iş ortaklarının kullanımına sunuyor. Böylece tüm süreçlerde tam gözetim uygulanması mümkün oluyor. Aynı şekilde gerekli lityum da BMW Group'un uyguladığı şeffaf süreçler ile tedarik ediliyor.

BMW i4'ün çok sayıda bileşeni için de yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş plastiklerden yararlanılıyor.

Yazı: Önder Canözer/ Fotoğraflar: BMW Türkiye

Mekan: Kapadokya – Türkiye

>