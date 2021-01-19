BMW iDrive Sistemi'nin yeni neslini CES 2021'de tanıttı - Son Dakika

BMW iDrive Sistemi'nin yeni neslini CES 2021'de tanıttı

19.01.2021 17:14
BMW iDrive Sistemi'nin yeni neslini CES 2021'de tanıttı, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021’de yeni nesil BMW iDrive’ı tanıttı.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021'de yeni nesil BMW iDrive'ı tanıttı.

İlk olarak BMW iX modeliyle sunulacak olan Yeni BMW iDrive bilgi-eğlence sistemi, kullanıcılarına farklı bir teknolojik deneyim yaşatacak.

BMW'nin ilk defa 2001 yılında BMW 7 Serisi modelinde kullandığı BMW iDrive teknolojisi, tüm kabin kontrol işlevlerini tek bir yerden yönetebilmeye olanak sağlarken, aynı zamanda navigasyon verilerini, ses ve telefon ayarlarını da gösterebilmesiyle çağının ötesinde bir işlev sunuyordu. Uzun yıllar sektöre öncülük eden iDrive, bilgi-eğlence sistemi gelişimini sürdürerek BMW'nin iç mekanda en çok ilgi çeken teknolojileri arasında yer aldı. Bu sene 20'nci yılını kutlayan ve yine sınıfının referans noktası olmayı hedefleyen BMW iDrive'ın yeni nesli, ilk olarak BMW'nin elektrikli amiral gemisi BMW iX ile kullanıma sunulacak.

BMW ile sürücüsü arasındaki ilişkiyi yeni bir boyuta taşıyor

Yeni nesil BMW iDrive, analog ve dijital teknoloji arasındaki boşluğu doldururken, fiziksel ve elektronik tuşları bir arada sunarak çok daha güvenli, konforlu ve fonksiyonel bir mobilite deneyimi sunuyor. Yapay zeka kullanımıyla sensörlerin çevreyi algılama ve analiz yeteneği arttırılan yeni nesil BMW iDrive, yol durumundan otomobilin performansına, park manevra uyarılarından olası tehlikelere kadar yolculuk esnasında gerekli tüm bilgileri sürücüye çok hızlı bir şekilde iletiyor.

iDrive'ın 20 yıllık tecrübesi

iDrive teknolojisi sayesinde BMW, geçen zaman zarfında kullanıcı ve otomobil arasındaki ilişkiyi sağlayan dijital hizmetlerin yolunu açarak bu alanda öncü rolü üstlendi. Sistemin ilk geliştirildiği dönemde BMW Online Hizmeti de sunan iDrive, 2007 yılında sınırsız araç içi internet erişimini sağlayan ilk uygulama oldu.

Borusan Otomotiv, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil BMW iDrive Sistemi'nin yeni neslini CES 2021'de tanıttı - Son Dakika


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