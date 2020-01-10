BMW iNEXT için Dingolfing Fabrikası'na 400 milyon euro yatırım yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BMW iNEXT için Dingolfing Fabrikası'na 400 milyon euro yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi

BMW iNEXT için Dingolfing Fabrikası'na 400 milyon euro yatırım yaptı

10 dakika önce

BMW, yüzde 100 elektrikli modeli iNEXT ve gelişmiş otonom sürüş teknolojisine sahip diğer modelleri için Avrupa'daki en büyük tesisi olan Dingolfing Fabrikası'na 400 milyon euro yatırım yaptı.

BMW iNEXT için Dingolfing Fabrikası'na 400 milyon euro yatırım yaptı, System.String[]

BMW, yüzde 100 elektrikli modeli iNEXT ve gelişmiş otonom sürüş teknolojisine sahip diğer modelleri için Avrupa'daki en büyük tesisi olan Dingolfing Fabrikası'na 400 milyon euro yatırım yaptı.

Yıllık 330 bin otomobilin üretildiği Dingolfing'de, 2021'de gerçekleşecek BMW iNEXT lansmanıyla birlikte tek bir bant üzerinde, hem yüzde 100 elektrikli, hem plug-in hibrit, hem de içten yanmalı motorlu otomobillerden oluşan bir karma portföy üretilecek.

Dingolfing, esnek üretim yapısı sayesinde farklı pazarların değişken ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Dingolfing tüm dünyadaki BMW tutkunlarına mobilite ihtiyaçlarını karşılamak üzere, farklı sürüş teknolojilerini kapsayan birden fazla çözüm yolu sunulabilecek.

Borusan Otomotiv'in Türkiye Distribütörü olduğu BMW'nin, mevcut yatırımlar ve devam eden çalışmalarla Dingolfing Fabrikası, e-mobiliteye geçiş yaparken aynı zamanda gelişmiş otonom sürüş teknolojisine sahip otomobillerin standart üretimi için de merkez olmaya hazırlanıyor.


Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:02 Kaynak: DHA
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