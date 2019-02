Bmw İnext Seri Üretime Geçecek

BMW'nin yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT, seri üretime

geçmek için gün sayıyor. Modelin kış testleri tüm hızıyla devam ediyor.







BMW Group, gelecek vizyonuna ışık tutan yeni ve teknolojik

modeli BMW iNEXT'in 2021 yılı itibari ile seri üretimine hazırlanıyor. Arjeplog

Kış Test Merkezi'nde en zorlu hava şartlarında denenen otomobil elektrikli

mobilite, otonom sürüş ve akıllı bağlantı kavramlarına yeni bir boyut getirmeye

hazırlanıyor.



BMW iNext



Akıllı dört çeker sistemi



BMW iNEXT, tamamen elektrikli motoru, akıllı dört

tekerlekten çekiş sistemi ve kendine özgü süspansiyon teknolojisiyle, BMW'nin

alışılagelmiş sürüş keyfini yeniden yorumlayarak modern Spor Aktivite Aracı'nın

(SAV) da temellerini atıyor. Zorlu kış koşullarında, çok düşük sıcaklıklarda,

karlı ve donmuş zeminde test edilen BMW iNEXT bu testlerden yüksek performansla

geçmeyi başarıyor.



BMW iNext



Sıfır derecede bile maksimum performans



eDrive enerji yönetim sistemini sıfırın altındaki zorlu hava

koşullarında deneyen BMW mühendisleri enerji depolama, yeniden şarj, elektriğin

motora aktarımı gibi konularda analizlerini Arjeplog'da sürdürürken aynı

zamanda güç aktarım, süspansiyon, direksiyon ve fren sistemlerinin de testini

gerçekleştiriyor. Taşlı yollardan kuru asfalta karlı zeminden buz kaplı

pistlere kadar her şartta üstün performans gösteren BMW iNEXT, Arjeplog

testinden başarıyla geçmenin gururunu yaşıyor.



