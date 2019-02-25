Son Dakika Haberleri: Bmw İnext Seri Üretime Geçecek

Bmw İnext Seri Üretime Geçecek

4 dakika önce

BMW’nin yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT, seri üretime geçmek için gün sayıyor. Modelin kış testleri tüm hızıyla devam ediyor.   BMW Group, gelecek vizyonuna ışık tutan yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT’in 2021 yılı itibari ile seri üretimine hazırlanıyor. Arjeplog Kış Test Merkezi’nde en zorlu hava şartlarında denenen otomobil elektrikli mobilite, otonom sürüş ve...The post BMW iNext seri üretime geçecek appeared first on Carmedya.

Bmw İnext Seri Üretime Geçecek, System.String[]
BMW'nin yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT, seri üretime
geçmek için gün sayıyor. Modelin kış testleri tüm hızıyla devam ediyor.



BMW Group, gelecek vizyonuna ışık tutan yeni ve teknolojik
modeli BMW iNEXT'in 2021 yılı itibari ile seri üretimine hazırlanıyor. Arjeplog
Kış Test Merkezi'nde en zorlu hava şartlarında denenen otomobil elektrikli
mobilite, otonom sürüş ve akıllı bağlantı kavramlarına yeni bir boyut getirmeye
hazırlanıyor.

BMW iNext


Akıllı dört çeker sistemi

BMW iNEXT, tamamen elektrikli motoru, akıllı dört
tekerlekten çekiş sistemi ve kendine özgü süspansiyon teknolojisiyle, BMW'nin
alışılagelmiş sürüş keyfini yeniden yorumlayarak modern Spor Aktivite Aracı'nın
(SAV) da temellerini atıyor. Zorlu kış koşullarında, çok düşük sıcaklıklarda,
karlı ve donmuş zeminde test edilen BMW iNEXT bu testlerden yüksek performansla
geçmeyi başarıyor.

BMW iNext


Sıfır derecede bile maksimum performans

eDrive enerji yönetim sistemini sıfırın altındaki zorlu hava
koşullarında deneyen BMW mühendisleri enerji depolama, yeniden şarj, elektriğin
motora aktarımı gibi konularda analizlerini Arjeplog'da sürdürürken aynı
zamanda güç aktarım, süspansiyon, direksiyon ve fren sistemlerinin de testini
gerçekleştiriyor. Taşlı yollardan kuru asfalta karlı zeminden buz kaplı
pistlere kadar her şartta üstün performans gösteren BMW iNEXT, Arjeplog
testinden başarıyla geçmenin gururunu yaşıyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:56 

Otomobil
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