Bmw İnext Seri Üretime Geçecek
4 dakika önce
BMW’nin yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT, seri üretime geçmek için gün sayıyor. Modelin kış testleri tüm hızıyla devam ediyor. BMW Group, gelecek vizyonuna ışık tutan yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT’in 2021 yılı itibari ile seri üretimine hazırlanıyor. Arjeplog Kış Test Merkezi’nde en zorlu hava şartlarında denenen otomobil elektrikli mobilite, otonom sürüş ve...The post BMW iNext seri üretime geçecek appeared first on Carmedya.
BMW'nin yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT, seri üretime
geçmek için gün sayıyor. Modelin kış testleri tüm hızıyla devam ediyor. BMW Group, gelecek vizyonuna ışık tutan yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT'in 2021 yılı itibari ile seri üretimine hazırlanıyor. Arjeplog Kış Test Merkezi'nde en zorlu hava şartlarında denenen otomobil elektrikli mobilite, otonom sürüş ve akıllı bağlantı kavramlarına yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. BMW iNext Akıllı dört çeker sistemi BMW iNEXT, tamamen elektrikli motoru, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ve kendine özgü süspansiyon teknolojisiyle, BMW'nin alışılagelmiş sürüş keyfini yeniden yorumlayarak modern Spor Aktivite Aracı'nın (SAV) da temellerini atıyor. Zorlu kış koşullarında, çok düşük sıcaklıklarda, karlı ve donmuş zeminde test edilen BMW iNEXT bu testlerden yüksek performansla geçmeyi başarıyor. BMW iNext Sıfır derecede bile maksimum performans eDrive enerji yönetim sistemini sıfırın altındaki zorlu hava koşullarında deneyen BMW mühendisleri enerji depolama, yeniden şarj, elektriğin motora aktarımı gibi konularda analizlerini Arjeplog'da sürdürürken aynı zamanda güç aktarım, süspansiyon, direksiyon ve fren sistemlerinin de testini gerçekleştiriyor. Taşlı yollardan kuru asfalta karlı zeminden buz kaplı pistlere kadar her şartta üstün performans gösteren BMW iNEXT, Arjeplog testinden başarıyla geçmenin gururunu yaşıyor. The post BMW iNext seri üretime geçecek appeared first on Carmedya.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:56
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