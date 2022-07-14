BMW iX'te elektrikli otomobillerin geleceğini konuştuk!

Otomotiv sektörünün günden güne elektriklendiği bu dönemde içten yanmalı motorlara da veda etmeye başladık. Otomobil üreticilerinin büyük bir kısmı önümüzdeki yıllardan itibaren sadece elektrikli modeller üretecek ve günümüzde bunun altyapısını oluşturmaya hız kesmeden devam ediyorlar. Ülkemizde de son dönemde önemli yatırımların yapıldığını da belirtelim.

Günümüzde bir akım olan ve yıllardır sektörde faaliyet gösteren üreticileri bile kendisine çekmeyi başaran elektrikli otomobillerin geleceği de merak ediliyor. Biz de bu soruyu İzlanda'da tam elektrikli BMW iX 50'yi kullanırken yanıtlamaya çalıştık.

Elektrikli otomobillerin geleceği nasıl olacak?

ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda tam elektrikli BMW iX 50'yi kullanırken her geçen gün yaygınlaşan elektrikli otomobillerin geleceğini konuştuk. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler!

Elektrikli otomobillerin geleceği

BMW, elektrikli otomobillerin bugünlere gelmesinde önemli bir paya sahip. Örneğin 2013'te çıkış yapan i3, sektörde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Tabii ilk etapta içten yanmalı otomobillerin yaygın olduğu dönemde çok fazla tercih edilmedi, ancak ilerleyen yıllarda sevilen bir model haline geldi. Şirket, 2022 yılı itibariyle kendi bünyesinde beşinci nesil elektrikli otomobillerini üretiyor. Bu da elektrikli araçların hem geçmişini hem de geleceğini olumlu anlamda şekillendirdi.

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Tabii sadece BMW özelinde değil, yıllar geçtikçe bu gibi otomobillerde kullanılan pil, motor, donanım ve yazılımlar da daha yetenekli hale gelmeye başladı. Durum böyle olunca sürücülerin karşısına çıkan ürünler yukarıda da belirttiğimiz kriterlerde daha başarılı ve kullanışlı oldu. Hatta burada önemli bir detayın daha olduğunu belirtelim. Zira tamamen elektrikli otobüsleriyle ön plana çıkan yerli şirket Karsan, yazılım ve pil gibi konularda BMW i3'ün teknolojilerini temel alıyor.

Otomobil şirketleri, elektrikli motorlara ek olarak otonom sürüş teknolojileri konusunda da ciddi çalışmalar yapıyorlar. Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın bu alanda Full Self-Driving sistemi ön plana çıkıyor. Ayrıca BMW gibi Avrupa merkezli üreticilerin de bu gibi teknolojileri var, ancak tam anlamıyla yaygınlaşması için gerekli yasaları ve dönüşümü beklediklerini belirtelim. Elektrikli ve otonom otomobillerin geleceği, bu gibi kriterlerin gerçekleşmesi durumunda olumlu anlamda bambaşka bir yöne gidebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli otomobillerin geleceği nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!