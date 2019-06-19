BMW, Michelin PILOT SPORT 4S Tercih Etti

BMW X3 M ve X4 M MODELLERİ İÇİN MICHELIN PILOT SPORT 4S'İ TERCİH ETTİ
BMW, yeni yüksek performanslı X3 M ve X4 M modellerinin 21 inç yaz lastiğinde tek lastik olarak MICHELIN Pilot
Sport 4S'i ( PS4S*) tercih etti. Onaylı BMW lastiği olarak geçen MICHELIN Pilot Sport 4S; çok bileşenli sırt deseni ve aramidle güçlendirilmiş gövde tasarımı gibi pek çok Michelin
teknolojisiyle donatılmış durumda.
Michelin'in Pilot Sport 4S modeli, BMW'nin yeni yüksek performanslı X3 M ve X4 M modelleri için 21 inç yaz lastiği ve bu araçların global lansmanı için tek lastik olarak seçildi. 21 inç hafif alaşım jantlarla donatılmış yeni BMW X3 M ve X4 M yarış modelleri, Pilot Sport 4S ile performans tazeleyecek.
Michelin, BMW M ile uzun ve başarılı bir geçmişe sahip ve BMW'nin önceki pek çok modeli için lastik tasarladı. MICHELIN PS4S* 255/40ZR21 102Y ön ve265/40ZR21 105Y arka lastikler BMW M ve Michelin'in birlikte sürdürdüğü neredeyse üç yıllık ortak geliştirme çalışmalarının ürünü. Pilot Sport 4S, ön lastiklerinde Michelin'in üç bileşenli teknolojisi, arka lastiklerde ise çift bileşenli teknolojisi kullanıldı. Aynı zamanda aramidle güçlendirilen gövde tasarımı gibi pek çok Michelin teknolojisine sahip olan Pilot Sport 4S*, onaylı BMW lastikleri işaretine de sahip. Pilot Sport 4S'te; lastiğin dış kenarı virajlarda sıra dışı bir kavrama ve aşınmaya karşı dayanıklılık sağlarken; ara oluklar dönüşler ve yol tutuşu için optimum hale getirildi. İç kenarlar ise ıslak zeminlerden geçişlerde kavrama sağlamak için tasarlandı.
Aşırı kullanımda dahi maksimum emniyet
Bu teknolojilerin kombinasyonu, Michelin Pilot Sport 4S'in; BMW M'nin zorlu standartlarını karşılayan ve onu günlük yol kullanımına uygun hale getiren yol tutuşu, konforu; emniyeti ve sürüş keyfi arasında benzersiz bir denge yakalamış olduğunu gösteriyor.
Araçlarını Michelin Pilot Sport 4S lastikleriyle donatan BMW X3 M ve X4 M sürücüleri; lastiklerin aşırı kullanım koşullarında dahi maksimum emniyet ve uzun ömür deneyiminin keyfini sürecek.
800'e yakın prototip lastik ve yaklaşık 1.400 ön üretim lastiği
BMW M ile uzun ve başarılı bir geçmişe sahip olan Michelin, X3 M ve X4 M lastiklerini geliştirirken; 800'e yakın prototip lastik ve yaklaşık 1.400 ön üretim lastiği üretti. Bu lastikler, BMW M mühendisleri tarafından talep edilen performans özelliklerinin karşılanmasını sağlamak üzere; Almanya
Nurburgring'de ve Fransa
'nın Miramas ve Ladoux test pistlerinde test edildi.