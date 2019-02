Bmw Motorrad 2019 Motobike İstanbul Fuarı'nda

CARMEDYA.COM - BMW Motorrad, bugün kapılarını açan Motobike Istanbul 2019 Motosiklet Fuarı'na en yeni modelleri ile damga vurdu.



2019 motosiklet sezonunu Motobike Istanbul ile açan BMW

Motorrad, yılın en büyük motosiklet buluşmasında, 2019'da yollarla

buluşturacağı 5 yeni modelini ilk kez sergiledi.







En yeni modeller sergileniyor



BMW Motorrad'ın bu yıl Türkiye'de yollarla buluşturacağı BMW

R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT, F 850 GS ADV ve C 400 X modelleri

fuarla birlikte ilk kez motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. BMW

Motorrad'ın geçtiğimiz yılsonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS

ile birlikte tüm ürün grupları fuarda sergileniyor.



Fuara özel fırsatlar



Bu yıl 11'inci kez düzenlenen ve 100 binin üzerinde

ziyaretçi hedefleyen Motobike Istanbul'un en dikkat çekici stantlarından birine

ev sahipliği yapan BMW Motorrad, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 9'uncu

holde motosiklet severleri ağırladı. Fuara özel olarak 2018 model yıllı BMW

motosikletler için cazip fiyatlarla birlikte 1000 km bakım ve +1 yıl uzatılmış

garanti hediyesi de sunan BMW Motorrad, 2019 model yeni BMW modellerinde ise

yine fuar dönemine, +1 yıl uzatılmış garanti hediye ediyor. Ayrıca Borusan

Otomotiv Premium Finans'ın, 48 aya varan eşit taksit imkanı veya balon ödemeli

36 ay taksitlendirme seçenekleri gibi cazip satın alma koşulları da fuarla

birlikte devreye alınıyor.







BMW Rider Butik ve BMW Rider Academy de fuarda



Yeni modellerin yanı sıra BMW Rider Butik bölümünün de yer

aldığı BMW Motorrad standında, motosikletlere uygun aksesuarlar da fuara özel

avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor. BMW Rider Academy de fuarda BMW

Motorrad standındaki yerini aldı. BMW Rider Academy'nin 2019 yılında

gerçekleştireceği tur programları ve ileri seviye güvenli sürüş eğitimlerine

kaydolma imkanı sunuluyor.



BMW R 1250 GS - R 1250 GS Adventure – R 1250 RT



Hacmi 1170 cc'den 1254 cc'ye çıkan motoru ile artık hem daha

güçlü hem de daha ekonomik bir kullanım sunan BMW R 1250 GS, R 1250 GS

Adventure ve R 1250 RT modelleri, geliştirilen kullanım özellikleri ile de

dikkat çekiyor. Yeni Shiftcam teknolojisi ile daha geniş bir güç yelpazesine

sahip olacak motor, 136 beygir güç ve 143 Nm tork üretirken öncüsüne göre yüzde

4 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.







Her üç modelde de teknoloji üst seviyede



Her 3 modelde de Otomatik Stabilite Kontrolü (ASC) ve Yokuş

Kalkış Desteği standart olarak sunulurken; BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure

modellerinde ise Riding Mode Pro paketi Türkiye'de standart olarak satın

alınabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Dynamic, Dynamic Pro, Enduro ve

Enduro Pro modları arasında geçiş yapabiliyor. BMW Motorrad'ın Multi-Controller

sistemini kullanan BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure aracın tüm fonksiyonlarını

6.5 inçlik renkli ekranda görebiliyor. Bu ekrana Bluetooth ile akıllı telefon

da bağlanabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan Yeni Dinamik Fren Kontrol de (DBC)

aracın acil durumlarda en güvenli şekilde fren yapmasını sağlıyor.



BMW F 850 GS Adventure



BMW'nin GS genlerini taşıyan atletik üyesi BMW F850 GS de

daha maceracı bir görünüme sahip BMW F 850 GS Adventure modeli ile ilk kez Türk

motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. Yeni geliştirilen 95 beygir gücündeki

paralel ikiz motoru, 92 Nm tork değerine sahip. Yüksek performansına rağmen 100

km'de 4,1 litrelik tüketimi ile sunduğu performansa karşılık olukça ekonomik

bir motosiklet olarak öne çıkan BMW F 850 GS, hem asfaltta hem de off-road'da

ihtiyaç duyulan performansı sunmayı başarıyor.



BMW R 1250 RT



Maceracı scooter BMW C 400 X



BMW'nin yeni premium orta sınıf scooter modeli olan C 400 X,

şehir içinde pratik ve eğlenceli bir ulaşım aracı olarak tasarlandı. Yeni

geliştirilen tek silindirli 350 cc'lik motoru 33.5 beygir güç ve 34.9 Nm tork

üretiyor. 'Otomatik Denge Kontrolü' ve ABS'nin standart olarak yer aldığı BMW C

400 X'te 6.5 inçlik renkli TFT gösterge paneli Türkiye'de standart olarak

sunuluyor. Multi-Controller ile beraber gelen gösterge; telefon konuşması,

müzik dinleme ve telefon navigasyonu gibi özelliklere sahip. Sele yüksekliği

775 mm olan BMW C 400 X'in ağırlığı ise sadece 204 kg.



