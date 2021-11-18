BMW'nin elektrikli model ailesi genişliyor - Son Dakika

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW'nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi Yeni BMW iX ve BMW'nin ilk tamamen elektrikli SAV modeli iX3 Alaçatı-Çeşme'de düzenlenen özel bir etkinlikle otomotiv basınına tanıtıldı.

Markanın i3 ile başlayan elektrikli model gamında iX3'ün ardından yola çıkan iX, aynı zamanda sahip olduğu sıra dışı tasarım ve teknolojilerle geleceğin otomobilleri hakkında da önemli bir kilometre taşı olarak karşımıza çıkıyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ve BMW iX

BMW ElektriX adı verilen etkinlikte konuşan ve otomobil dünyasının son yıllarda çok hızlı ve radikal bir değişimin içinden geçtiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, başlayan yeni çağın endüstriyi olduğu kadar perakende süreçlerini ve tüketiciyi de dönüştürmeye başladığını söyledi. Borusan Otomotiv olarak elektrikli mobilitede öncü şirket olma misyonuyla hareket ettiklerini ve temsil ettikleri markaların elektrikli modellerini dünyayla aynı anda müşterilerine sunduklarını belirten Tiftik, "Bu stratejimiz doğrultusunda 2013 yılında BMW i3 modeliyle başladığımız tamamen elektrikli mobilite yolculuğumuzda, Mart ayında satışa sunmaya başladığımız BMW iX3'den sonra BMW iX'i de dünya lansmanından kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa sunarak bu yoldaki kararlılığımızı bir kez daha teyit etmiş olduk." dedi.

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların çoğalmasıyla karbon ayak izinin azaltılması yönünde kendilerine hedefler belirlediklerini vurgulayan Tiftik, "Toplumda iklim değişikliği ve çevresel farkındalığın yükselmesiyle birlikte elektrikli otomobillere yönelik talebin de hızla arttığını görüyoruz. 2021 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat artan elektrikli otomobil satışları bunun en önemli kanıtı. Bizler de bu performansa bir yıldan kısa bir sürede 500'ün üzerinde BMW iX3'ü yollarla buluşturarak önemli bir katkı sağladık. Kendimize daha da büyük hedefler koyarak 2030 yılında toplam BMW satışlarımız içindeki elektrikli model oranımızı yüzde 75 seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. " dedi.

BMW iX ve iX3 modellerinin yanında etkinliğin önemli bir sürprizi ise yeni 4 Serisi Gran Coupé'nin otomotiv basınına ön gösterimi oldu.

BMW iX

BMW'nin elektrikli otomobil ve mobilite çözümlerinde geldiği noktayı gözler önüne seren iX, sahip olduğu teknolojilerle yarının dünyasına işaret ediyor.

Şu anda ülkemizde First Edition Essence ve First Edition Sport donanım paketlerine sahip xDrive40 versiyonuyla satışa sunulan model ailesi kısa süre sonra xDrive50 versiyonuna da kavuşuyor olacak. BMW iX xDrive40'ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili 0'dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip model, hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.

BMW iX xDrive50 ise 523 beygir güç ve 765 Nm tork üretirken, otomobil 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.6 saniyede çıkıyor. Model, WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 630 km menzile sahip. Batarya kapasitesi ise xDrive40'da 77 kWh, xDrive50'de ise 112 kWh…

Geleneksel çizgilerin dışına çıkan BMW tasarım ekibi Sportif Aktive Aracı (SAV) segmentinde iX ile yepyeni çizgilere imza atmış. Aracın kaslı dış tasarımı, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla hem çok dikkat çekiyor hem de sürüş keyfini arttırıyor. Markanın yeni tasarım dilinin sembolü niteliğindeki geniş Böbrek Izgara, tüm elektronik sürüş asistanlarının merkezi olarak konumlandırılmış.

Yeni BMW iX'in büyük böbreklerinin bir diğer ve dikkat çeken özelliği ise oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle donatılmış olması. Çizilme ve hasara karşı poliüretan kaplı ızgaraların üzeri buzlanma nedeniyle radarın işlevinin azalmasını engellemek için ısıtma özelliğine de sahip. Bu arada iX'in motor kaputu güvenlik nedeniyle sadece servis tarafından açılabiliyor. Ancak kaput üzerindeki BMW logosuna basarak açılan bölümden silecek için su takviyesi yapabiliyorsunuz. Modelde kullanılan en yeni teknoloji çok noktadan püskürtmeli silecekler ise üst düzey temizlikle size temiz bir görüş alanı sunulmasını sağlıyor. Aracın kapı kolları da yine konsept modelleri anımsatan özel tasarımıyla içeriye gömülü ve dokunmanız yeterli oluyor. Bu sayede pürüzsüz bir gövde tasarımı elde edilmiş.

22 inç özel tasarım jantlar, önde dikey hava girişlerinin çevresindeki kaplama rengini, dikiz aynası, kapıların eşikleri, C sütunu ve arkada tamponda görebiliyoruz. Donanıma göre 21 inçlik jantlar da sunuluyor. Titanium Bronze pakette bu kaplamalar özel bir bronz renkle sunuluyor ve araca çok daha elit bir hava katıyor. Çerçevesiz camlar şık görünümü desteklerken, ön lastiklerin arkasına doğru tabana yerleştirilen aydınlatma yere özel bir ışık imzası yansıtıyor.

Arka bölümde egzoz olmadığı için tamponun iki yanında büyük dikdörtgen çerçeveler dikkat çekiyor ve araca güçlü bir görünüm kazandırıyor. İnce yatay stop lambaları şık bir görünüm sunarken, bagaj kapağı üzerindeki logo aynı zamanda altındaki geri görüş kamerasını yıkama fonksiyonuna sahip. Sistem devreye girdiğinde logo dışarı doğru çıkarak altındaki kameraya su püskürtüyor ve temiz bir görüntü elde ediliyor. Aracın far sisteminde lazer teknolojisi kullanılıyor.

4953 mm. uzunluğa, 1967 mm. genişliğe ve 1695 mm. yüksekliğe sahip araç, 1750 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. xDrive dört tekerden çekiş sistemine sahip iX, klasik xDrive çekiş sisteminden biraz daha farklı bir dört tekerden çekiş hissi sunuyor. Bagaj kapağı açıldığında geriye bakan ve iki yanda konumlanan gizli farlar da gece aydınlatmasıyla ek güvenlik sağlıyor.

İşlevsel ve fütüristik iç mekan

Alman üreticinin Shy Tech adını verdiği ilkeyle tasarlanan kabin kullanım sırasında sunduğu işlevsellikle öne çıkıyor. Bu yeni tasarım anlayışında sadelik ön planda tutulurken, hemen hemen tüm donanım ve düğmeler araç içerisine gizlenmiş şekilde yer alıyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan havalandırma kanallarında da Shy Tech kendini belli ediyor. Böylece, BMW Group bir modelinde ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Yine ilk kez bir BMW modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan 12,3 ve 14,9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş keyfine vurgu yapıyor.

Dokunmatik ekran üzerinden bütün işlevleri kumanda edebiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki dokunmatik düğmeler de işlevsel. Adaptif sabit hız sistemi de gelişmiş şerit takip ve mesafe kontrol sistemiyle daha hassas bir yarı otonom sürüş imkanı sunuyor. Orta kol dayama bölgesinde önde kristal kontrol düğmesi ve dokunmatik düğmeler, sol tarafında ise vites kolu yer alıyor. Orta konsol artık ön panelle bağlantısız soldan sağa kadar geniş bir açıklık bulunuyor. Vites kolu ve kumandaların olduğu bölümün altında yer alan ikinci bölümde ise bardak tutucular ve kablosuz şarj yuvası yer alıyor.

BMW iX'te kullanılan panoramik cam tavan BMW iX'in içindeki ferahlığı ve ambiyansı önemli oranda geliştiriyor. Panoramik cam tavan, tek parçalı şeffaf yüzeyiyle, herhangi bir çapraz destek olmadan tüm iç mekanı kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip. Cam tavan, iç mekanı doğrudan güneş ışığından korumak için tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik, Electrochromic gölgeleme özelliğine de sahip. Tavandaki ddokunmatik düğme ile cam tavan bulanıklaşıyor ve güneş ışığına karşı ek koruma sağlıyor. Tavanda yer alan sistemde üç katmanlı bir cam kullanılmış. Aradaki likit kristaller elektrik akımıyla yeniden dizilerek bulanıklaşmayı sağlıyor. Üstteki cam dış ısıya karşı korurken, alttaki cam ise kabin içindeki ısının dışarı çıkmasını engelliyor.

Nano elyaf filtre ile daha temiz kabin havası

Otomobilin içindeki havayı daha etkin bir şekilde temizlemek için nanofiber filtre teknolojisi kullanan klima sistemi, BMW iX'te standart olarak kullanıcıya sunuluyor. Yenilikçi nano fiber filtre teknolojisi sayesinde, mikrobiyal partiküller ve alerjenlerin aracın içine girmesi de önlenebiliyor.

BMW iX, iç mekanın ısınmasına yardımcı olmak için gösterge paneli, torpido gözü, kapı paneli, orta kol dayama ve direksiyon simidi için verimli yüzey ısıtma seçeneği sunan ilk model olarak da ön plana çıkıyor.

Doğal ve geri dönüştürülmüş malzemeler

BMW Group'un "RE: THINK, RE: DUCE, RE: USE, RE: CYLCE" (Yeniden Düşün, Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür)" yaklaşımından önemli izler taşıyan iX, son teknolojiyle bir araya gelen doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımıyla üretiliyor. Hammadde ve üretim yöntemlerini seçerken uygulanan sürdürülebilirlik odaklı yaklaşıma uygun olarak BMW iX'in FSC sertifikalı ahşap ve kapı panellerinde, koltuklarında, orta konsol ve zemin panellerinin yüzeylerinde yüksek oranda geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor. Koltuklar ve gösterge paneli için kullanılan derinin yüzeyi doğal bir zeytin yaprağı özü ile işlenirken, böylelikle çevreye zararlı üretim kalıntıları önlenmiş oluyor. BMW iX'in paspasları da plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeyle üretiliyor.

BMW iX ülkemizde 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.

BMW iX3

BMW iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW'nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken otomobil 286 beygir güç ve 400 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. Bu motor sayesinde BMW iX3 0'dan 100 km/s hıza 6,8 saniyede ulaşabiliyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

Alçak ağırlık merkezi sayesinde üstün yol tutuş

Yeni nesil yüksek voltajlı ince bataryası sayesinde ağırlık merkezi normal SUV modellerden yere daha yakın olan iX3, dinamik ve üstün bir yol tutuşu kullanıcısına sunuyor. Yeni BMW iX3, ARB çekiş sistemi sayesinde yumuşak zeminlerde dahi şaşırtıcı bir çekiş gücü sağlıyor.

Zengin standart donanım

Yeni BMW iX3 zengin donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Adaptif LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı Plus, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Sadece Impressive donanımla satışa sunulan BMW iX3'ün fiyatı ise 1 milyon 212 bin 300 TL…

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ve BMW 4 Serisi Gran Coupe

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé

Coupé ve Cabrio versiyonlarının tanıtılmasının ardından BMW tutkunlarının merakla beklediği Yeni 4 Serisi Gran Coupé, üstün sürüş dinamikleri ve keskin hatlara sahip şık tasarımıyla Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcı Showroomlarında yerini aldı ve Yeni BMW 420i Gran Coupé modeli satışa sunuldu.

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé, aynı modelin diğer gövde tiplerinde olduğu gibi yekpare Böbrek Izgaralar'ı ile kendini hemen belli ediyor. Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé'nin keskin çizgilere sahip göz kamaştıran tasarımı sportif olduğu kadar zarif bir görünümü de bir arada sunuyor.

Tamamen yenilenmiş kabin tasarımı

Yeni 4 Serisi Gran Coupé, kullanıcılarını sürücü kapısından içeriye baktıklarında bir önceki jenerasyona göre tamamen değişen bir iç mekan ve en son teknoloji ürünü özellikleri ile karşılıyor. Yeni 4 Serisi Gran Coupé'nin opsiyonel olarak tercih edilebilen donanımları arasında iç mekan için gösterge panelinde Sensatec veya deri kaplama ve Harman Kardon Surround ses sistemi yer alıyor.

En son teknolojileriyle dikkat çeken Yeni 4 Serisi Gran Coupé'de BMW Live Cockpit Professional standart olarak sunuluyor. 12,3 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve 10,25 inç boyutunda yüksek çözünürlüklü multimedya ekranıyla BMW Live Cockpit Professional hem göze hem de kullanışlılığa hitap ediyor. Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé'de bulunan BMW İşletim Sistemi 7 sayesinde sürücüler multimedya ekranının temalarını özelleştirebiliyor, BMW Akıllı Kişisel Asistan'a ulaşabiliyor.

Türkiye'de ilk etapta satışa sunulan 1,6 litrelik 4 silindirli verimli motoruyla öne çıkan Yeni BMW 420i Gran Coupé, 170 bg güç ve 250 Nm tork üretirken WLTP normlarına göre kullanıcılarına 100 km'de ortalama 7,3 lt – 6,6 lt aralığında karma yakıt tüketimi sunuyor.

BMW iX

BMW iX3