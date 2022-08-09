Yenilenen BMW 3 serisi Türkiye'de! İşte değişiklikler - Son Dakika
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Yenilenen BMW 3 serisi Türkiye'de! İşte değişiklikler

09.08.2022 15:02
Yenilenen BMW 3 serisi Türkiye'de! İşte değişiklikler

BMW'nin en çok satan modeli BMW 3 Serisi Sedan yenilendi. İşte ülkemizde yerini alan yeni BMW 320i Sedan hakkında tüm detaylar!

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW'nin ülkemizde ve dünyada en çok satan modeli olma özelliğini taşıyan BMW 3 serisi sedan yenilendi. Yenilenen iç tasarımı ve sürüş dinamikleriyle öne çıkan yeni BMW 320, daha geniş yüzeyleri ve kaslı dış tasarımıyla sportif sürüş karakterini güçlendirdi.

Aracın sürücü ve sürüş odaklı kokpiti yeni teknolojilere ev sahipliği yaparken, Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve anahtarsız giriş standart olarak sunuluyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli motordan gücünü alan araç, daha önce olduğu gibi M Sport tasarım paketiyle alınabiliyor.

4 silindirli bu motor, 170 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanın yer aldığı araç, gücü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, 0'dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaşıyor.

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Yeni BMW 320i Sedan Türkiye'de!

BMW'lerde tasarımsal bir imza haline gelen böbrek ızgaraları, Yeni 320i'de en güncel haliyle karşımıza çıkıyor. Çift krom çıtalarla yeniden yorumlanan böbrek ızgaraları, inceltilmiş tasarıma sahip ön far grubu, önceki versiyonun aksine ters L formundaki gündüz aydınlatmaları aracı farklılaştıran detaylar.

Yenilenen BMW 3 serisi Türkiye'de! İşte değişiklikler

Ön tampondaki büyük hava girişi ve dikey tasarlanan hava perdeleri de rüzgar direncini daha da iyileştiriyor. Yenilenen BMW 3 Serisi'nin arka tasarımı, M Sport tasarımıyla birlikte genişleyen arka çamurluk yapısı ve yeniden tasarlanan dikey formlu difüzörle otomobilin kaslı duruşunu tamamlıyor.

Yeni BMW 320i'nin iç mekanını modernize ederek daha sade hale getiren en büyük detay olan BMW Kavisli Ekran, 12.3 inç boyutunda bilgi Ekranı ve 14.9 inç boyutunda kontrol ekranıyla D Premium segmentinde sunulan en büyük ekran olma özelliği taşıyor.

Yenilenen BMW 3 serisi Türkiye'de! İşte değişiklikler

Alt konsolda yer alan geleneksel vites kolu ise yerini minimalist tasarımı destekleyen yeni vites seçiciye bırakıyor. Yeni BMW 320i'de standart olarak sunulan akustik camlar sayesinde uzun yolculuklarda bile kabin içi son derece sessiz bir sürüş vadediyor.

BMW Operating System 8 yeni yazılımıyla desteklenen BMW iDrive teknolojisi, yenilenen BMW 320i Sedan ile otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Sürücü ile otomobil arasında maksimum bağ kurmayı sağlayan BMW Intelligent Personal Assistant, gelişmiş yetenekleriyle bu teknolojiyi destekliyor.

Yeni BMW 320i Sedan modelindeki yenilikler sadece tasarım detaylarıyla sınırlı kalmıyor. BMW Kavisli Ekran, Adaptif LED Farlar ile Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı, Şehir İçi Fren Asistanı'nı kapsayan Sürüş Asistanı, otomatik park fonksiyonu içeren Park Asistanı ve HiFi Ses Sistemi dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yenilenen BMW 3 serisi Türkiye'de! İşte değişiklikler - Son Dakika

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