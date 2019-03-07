BMW'nin Kadın Kullanıcıları Performans Sürüş Eğitimi İle Piste İniyor
46 dakika önce
Borusan Otomotiv, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığı kampanya ile BMW sahibi olmak isteyen kadın sürücülere özel Performans Sürüş Eğitimi hediye ediyor.
Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW için Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir kampanya başlattı. Kadın sürücülere, arzu ettikleri performanslı sürüş keyfini yaşatmak isteyen BMW, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek kampanya ile otomobil satın alan kadın sürücüler için Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Akademi'nin düzenlediği Performans Sürüş Eğitimi hediye ediyor.
20-21 Nisan 2019 tarihlerinde İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilmesi planlanan 1 günlük "Performans Sürüş Eğitimi" BOM Akademi'nin tecrübeli pilotları tarafından verilecek. Performans Sürüş Eğitimi'ni alacak olan kadın sürücüler, hem teorik hem de pratik olarak öğrenecekleri ileri sürüş tekniklerini güvenli bir ortamda deneyimleyebilecekler. BOM Akademi'nin profesyonel yarış pilotları eşliğinde eğlenceli ve eğitici bir deneyim yaşayacak olan kadın sürücüler, aynı zamanda unutamayacakları adrenalin dolu bir gün geçirecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:57 Kaynak: Bültenler
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