BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini askıya aldı - Son Dakika
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BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini askıya aldı

01.03.2022 23:21
BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini askıya aldı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracağını bildirdi.

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracağını bildirdi.

BMW'den yapılan açıklamada, şirketin Ukrayna'ya yönelik "saldırganlığı" kınadığı ve gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiği belirtildi.

"Mevcut jeopolitik durum nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına yönelik yerel üretimimizi ve ihracatımızı durduracağız." ifadesine yer verilen açıklamada, Almanya'nın ve Avrupa Birliğinin Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlarının tedarik zincirinde aksaklıklara yol açması ve bunun da bazı fabrikalarda üretimi etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Rusya'da 1999'dan beri faaliyet gösteren BMW'nin ülkede Rus otomobil üreticisi Avtotor ile bir ortaklığı bulunuyor.

Avtotor, Rusya'nın Baltık kıyısında Polonya ve Litvanya arasında kalan Kaliningrad şehrinde Alman şirketin ürettiği otomobillerin montajını, kaynak ve boyasını yapıyor. Böylece yerel üretim sayesinde BMW, Rusya'da yüksek ithalat vergileri ödemiyor.

BMW geçen yıl Rusya'da satışlarını 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 10 artırmış ve 9 bin otomobil satmıştı.

Öte yandan, BMW'nin kararı, Batılı ülkelerin Moskova'ya bir dizi ekonomik ve mali yaptırım uygulamalarının ve çok sayıda otomotiv şirketinin Rusya'daki faaliyetlerini askıya almasının ardından geldi.

Otomotiv sektörü, gelişmelere "Rusya'da faaliyetlerini durdurarak" tepki vermesiyle dikkati çekiyor.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars ve Alman lüks otomobil üreticisi Audi de bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatlarını askıya aldıklarını bildirmişti.

Alman kamyon üreticisi Daimler Truck da Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını açıklamıştı.

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Otomobil, Tragger, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini askıya aldı - Son Dakika


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