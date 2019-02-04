Son Dakika Haberleri: Bmw, Sadece 400 Adet Üretilecek "M850i First Edition" Modelini Tanıttı

Bmw, Sadece 400 Adet Üretilecek "M850i First Edition" Modelini Tanıttı

1 saat önce

Dünyanın en çok beğenilen otomobil üreticilerinden BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan model, teknik anlamda mevcut M850i'den farklı olmasa da tasarım anlamında özel bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor.

Bmw, Sadece 400 Adet Üretilecek
Son yıllarda otomobil markaları, mevcut modellerine tasarımsal farklılıklar ekleyerek farklı konseptler ile satışa sunuyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde M850i modelini "First Edition" versiyonu ile tanıtan Alman otomobil devi BMW oldu. Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilecek olan ve ülkelere belirlenen adetlerde gönderilecek olan araçlarda, iç ve dış tasarım detayları dikkat çekiyor.






BMW yetkilileri, 400 adet aracın hedeflenen ülkelere dağıtıldığında, otomobillerin azınlık durumunda olacağını belirtirken İngiltere'de sadece 10 adet araç yer alacağını söyledi. Sayı olarak az olması nedeni ile zaten oldukça dikkat çekecek olan bu otomobil, kendisine özel üretilen Frozen Barcelona Blue isimli gövde rengi ve 20 inç ebatlarında, siyah jantları ile ilgiyi üzerine toplayacak. Aracın tavanı ise karbon fiber kaplama ile sunulacak.






Otomobilin iç mekanı ise özel gövde rengi ile bir uyum içerisinde olan mavi-beyaz Merino deri seçeneği ile sunuluyor. Araç konsolunda Piano Black (siyah, parlak) kaplamalar sunulurken, mavi tonlarındaki detaylar direksiyona kadar ulaşıyor. Bowers & Wilkins ses sistemi ile donatılmış olan bu özel otomobil, araç içinde teknolojinin farklı boyutlarını tatmak isteyen kullanıcılarına opsiyonel paketler de sunuyor.






Belirttiğimiz gibi "First Edition" aslında mevcut M850i modelinin farklı bir tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Teknik özelliklerinde herhangi bir değişim olmayan otomobil, 523 beygir güç üreten 4,4 litre turboşarjlı V8 motora sahip. Dört çeker olarak piyasaya sürülen araç, 8 ileri otomatik şanzımana sahip. BMW, M850i "First Edition" modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşımı yapmadı ancak otomobil dünyasında aracın rakamının bir hayli yüksek olacağı konuşuluyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:15 

İngiltere, Araç, Teknoloji
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