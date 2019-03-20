Son Dakika Haberleri: Bmw Sözcüsü Frey: Türkçe Yasağı Kesinlikle Olamaz

Bmw Sözcüsü Frey: Türkçe Yasağı Kesinlikle Olamaz

1 saat önce

RedaktionsNetzwerk Deutschland'a konuşan BMW İşletmeleri Sözcüsü Jochen Frey, şunları söyledi: "Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına, 'Burada sadece Almanca konuşacaksınız' talebi olmuş.

Bmw Sözcüsü Frey: Türkçe Yasağı Kesinlikle Olamaz, System.String[]
RedaktionsNetzwerk Deutschland'a konuşan BMW İşletmeleri Sözcüsü Jochen Frey, şunları söyledi: "Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına, 'Burada sadece Almanca konuşacaksınız' talebi olmuş. Biz de bunu duyar duymaz işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, iş yerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize anlaşılır, kesin ve net bir dille ifade ettik. Sadece herkesin katıldığı genel çalışma toplantılarında Almanca konuşulmasından yanayız. BMW işletmelerinde kurumsal olarak kesinlikle Türkçe konuşma yasağı hiçbir an gündemde olmadı ve olamaz. 120 milliyetten çalışanlarımızdan bir kişiye bile herhangi bir ayrımcılık veya ona benzer yasak olamaz. Böyle şeylere hiçbir zaman izin vermeyiz. Dışlamanın her türlüsüne de asla tahammül etmemiz söz konusu değil."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:30 

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