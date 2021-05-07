BMW Türkiye'den bahar yenilikleri - Son Dakika

BMW Türkiye'den bahar yenilikleri

07.05.2021 13:40
BMW Türkiye'den bahar yenilikleri, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni modellerini duyurdu.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni modellerini duyurdu.

Türkiye'ye sınırlı sayıda gelecek Yeni BMW 128ti'ın yanı sıra BMW 3 Serisi, Yeni BMW 5 Serisi modellerinin Plug-in Hybrid versiyonları da özel sipariş ile ülkemizde meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Station tutkunları içinse BMW 3 Serisi ve Yeni 5 Serisi'nin Touring gövde seçenekleri gelecek aylarda showroomlardaki yerini alacak.

BMW 128ti

Ti efsanesi Yeni BMW 128ti ile dönüyor

BMW'nin efsaneleşen ti versiyonu Yeni BMW 1 Serisi ile dönüyor. Standart versiyona göre 10 mm alçalan M Sport süspansiyon sistemiyle sportif sürüş hissini genlerine yakışır şekilde veren Yeni BMW 128ti, BMW M135i xDrive'dan uyarlanan yayları ve amortisörleriyle etkileyici sürüş dinamikleri sunuyor. Yeni BMW 128ti, BMW M135i xDrive'dan 80 kilogram daha hafif olmasıyla da dikkatleri çekiyor. 265 beygir güç üreten 2.0 litrelik BMW TwinPower Turbo motor teknolojisiyle Yeni BMW 128ti, markanın en güçlü içten yanmalı dört silindirli motoruna sahip. 400 Nm'lik torku, 8 ileri Steptronic şanzımanla ön tekerleklere aktaran Yeni BMW 128ti, 0'dan 100 km/s hızca 6.1 saniyede ulaşabiliyor.

BMW 530e xDrive

Yeni Plug-in Hibrit modeller

BMW 330e xDrive ve Yeni BMW 530e xDrive versiyonları 288 beygir güç üreten 2.0 litrelik Plug-in Hibrit motoruyla bahar aylarında sipariş edilebilecek. BMW'nin amiral gemilerinin Plug-In Hibrit versiyonları WLTP kriterlerine göre tamamen elektrikli olarak yaklaşık 55 ila 60 kilometreye kadar yol gidebiliyor. Plug-in Hibrit motorlara eklene yeni XtraBoost özelliği sayesinde her iki otomobil de Sport sürüş modunda 10 saniyeye kadar anında 40 beygirlik ilave bir güç artışı sağlayabiliyor. Performanslı sürüş özelliklerini yakıt tasarrufuyla da birleştiren BMW 330e xDrive tam şarjlı durumda 100 kilometrede ortalama 2,0 litrelik tüketim değeri sunarken, Yeni BMW 530e xDrive ise tam şarjlı durumda 100 kilometrede ortalama 2,1 litrelik yakıt tüketiyor.

BMW 320d xDrive Touring

BMW 320d xDrive Touring ve Yeni BMW 530i xDrive Touring

Borusan Otomotiv touring meraklıları için de 2 yeni BMW modelini Türkiye'ye getiriyor. BMW 320d xDrive Touring, 2,0 litrelik dizel motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle showroom'larda yerini alırken, Yeni BMW 530i xDrive Touring ise Mild Hybrid teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

BMW Türkiye'den bahar yenilikleri

Borusan Otomotiv, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil BMW Türkiye'den bahar yenilikleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi "20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok

Son Dakika Haberleri
14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
14:00 Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti
13:56 Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük
13:51 Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi
13:44 Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü
13:38 Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
13:36 Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi
13:19 Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak
13:04 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
13:01 ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi         
13:52
Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın         
13:39
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?         
12:10
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı         
11:54
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 14:17:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BMW Türkiye'den bahar yenilikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement