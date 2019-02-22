Son Dakika Haberleri: Bmw ve Daimler'den 1 Milyar Euroluk Ortak Girişim

Bmw ve Daimler'den 1 Milyar Euroluk Ortak Girişim

29 dakika önce

– BMW Group ve Daimler, "yeni bir kentsel mobilite hizmeti" vermek için 1 milyar eurodan fazla ortak bir yatırım yapacaklarını duyurdu.

Bmw ve Daimler'den 1 Milyar Euroluk Ortak Girişim, System.String[]
– BMW Group ve Daimler, "yeni bir kentsel mobilite hizmeti" vermek için 1 milyar eurodan fazla ortak bir yatırım yapacaklarını duyurdu.

İşbirliği, dünya çapında bine yakın iş yaratması beklenirken, mobilite hizmetleri multimodal hizmetler, ücretlendirme, taksi çağırma sistemi, park etme ve araç paylaşımı bölümlerini kapsayacak olan beş ortak girişimden oluşacak.

Daimler'in Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche, start-uplar ve  kurulu şirketlerden hisse almak da dahil olmak üzere farklı şirketlerle işbirlikleri yapılacağını söylerken, BMW Yönetim Kurulu Başkanı Harald Kruger, "Akıllı bir ortak girişimler ağı oluşturarak, günümüzdeki ve gelecekteki kentsel mobiliteyi şekillendirebilecek ve azami fayda sağlayabileceğiz" dedi.

Duyuru sonrasında Daimler hisseleri yüzde 0.54, BMW hisseleri yüzde 0.53 değer kazandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

Ekonomi
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